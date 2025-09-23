Церковь / Новости епархии

В Псковском кремле откроют выставки детского творчества 4 ноября

Торжественные открытия двух выставок, посвящённых детскому творчеству, пройдут в Псковском кремле в арт-пространстве «Пороховые погреба» 4 ноября, сообщили в Telegram-канале «Псковская епархия».

Изображение: Telegram-канал «Псковская епархия»

Мероприятие приурочено к Дню народного единства и празднику Казанской иконы Божией Матери.

В 13:00 организаторы откроют выставку работ победителей фотоконкурса «Храмы Псковской архитектурной школы — люди и храмы». Одновременно начнёт работу выставка художественных работ, созданных по итогам летней пленэрной практики детского городского православного лагеря «Радость».

Мероприятие объединит фотографии и художественные произведения, отражающие культурное и духовное наследие Пскова, а также творческие достижения юных участников православного лагеря. Открытие в «Пороховых погребах» предоставит жителям и гостям города возможность познакомиться с работами детей и подростков, погружающих в атмосферу национальной истории и духовности.