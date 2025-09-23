В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

Под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея в Псковской епархии были подведены итоги регионального этапа XXI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.
Фото: Псковская епархия
В Псковской области конкурс проводится при поддержке Министерства образования, а также отделов образования и катехизации Псковской и Великолукской епархий. Куратором мероприятия является Государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».
В этом году от Псковской епархии на конкурс поступили 59 работ из 23 образовательных организаций. Жюри оценивало рисунки в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-17 лет, согласно с тематикой и требованиями конкурса.
Председатель Жюри: митрополит Псковский и Порховский Матфей.
Члены Жюри:
Темы работ этого года: «Рождество Христово», «Библейские сюжеты», «Мир духовный и мир земной», «Любимый храм», «Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья, мои друзья».
Призовые места в номинации «Основная тематика», первая возрастная группа (9–12 лет):
Призовые места в номинации «Основная тематика», вторая возрастная группа (13–17 лет):