Церковь / Новости епархии

В Псковской епархии подведены итоги конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»

31.10.2025 20:40|ПсковКомментариев: 0

Под председательством митрополита Псковского и Порховского Матфея в Псковской епархии были подведены итоги регионального этапа XXI Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия

В Псковской области конкурс проводится при поддержке Министерства образования, а также отделов образования и катехизации Псковской и Великолукской епархий. Куратором мероприятия является Государственное автономное учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер».

В этом году от Псковской епархии на конкурс поступили 59 работ из 23 образовательных организаций. Жюри оценивало рисунки в двух возрастных категориях: 9-12 лет и 13-17 лет, согласно с тематикой и требованиями конкурса.

Председатель Жюри: митрополит Псковский и Порховский Матфей.

Члены Жюри:

  • Протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии;
  • Прохорова Ирина Владимировна, преподаватель художественных дисциплин ГБОУ СПО «Псковский областной колледж культуры и искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»;
  • Петрова Зинаида Викторовна, преподаватель художественных дисциплин ГБОУ СПО «Псковский областной колледж культуры и искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»;
  • Семёнова Татьяна Ивановна, заместитель директора ГАОУ ДО «Лидер».

Темы работ этого года: «Рождество Христово», «Библейские сюжеты», «Мир духовный и мир земной», «Любимый храм», «Красота родной природы», «Мой дом, моя деревня, мой город», «Моя семья, мои друзья».

 

Призовые места в номинации «Основная тематика», первая возрастная группа (9–12 лет):

  • 1-е место – Лукьяна Грибнева (9 лет), «Осенняя симфония»;
  • 2-е место – Софья Осипова (10 лет). «Осень в родном краю»;
  • 2-е место – Екатерина Мазейко (10 лет), «Псковская осень»;
  • 3-е место – Софья Кондрашева (9 лет); «Я вижу храм из окна школы. Колокольня церкви Успения Богородицы (с Полонища)»;
  • 3-е место – Анна Соловьева (12 лет), «На закате»;
  • 3-е место – Арина Павлова (12 лет), «Храм великомученика и целителя Пантелеймона».

Призовые места в номинации «Основная тематика», вторая возрастная группа (13–17 лет):

  • 1-е место – не присуждалось;
  • 2-е место – Мария Федорова (14 лет), «Покровители земли Псковской»;
  • 2-е место – Анастасия Власенко (14 лет), «Церковь святителя Николая Чудотворца (со Усохи)»;
  • 3-е место – Вероника Яковлева (14 лет), «Чудо природы»;
  • 3-е место – Ксения Николаева (14 лет), «Никольский собор».
Источник: Псковская Лента Новостей
