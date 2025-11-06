Церковь / Новости епархии

Празднование Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Печорах

Всенощное бдение накануне празднования Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных состоялось в Михайловском соборе Псково-Печерского монастыря, сообщили Псковской Ленте Новостей в монастыре.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

По благословению митрополита Псковского и Порховского Матфея возглавил всенощное бдение архимандрит Филарет (Кольцов). Ему сослужили братия и гости обители в священном сане.

Песнопения исполнили: братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. Также за богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

Празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных установлено в начале 4 века на Поместном Лаодикийском Соборе, проходившем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Совершается праздник 8 ноября (21 ноября по новому стилю) — в девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских. Восьмой же день месяца указывает на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», пишет Calend.ru.

С древних времен прославлен своими чудесами архангел Михаил на Руси. Предстательства за города русские Пресвятой Царицы Небесной всегда осуществлялись Ее явлениями с Воинством Небесным, под предводительством Архистратига. Благодарная Русь воспела Пречистую Богородицу и архангела Михаила в церковных песнопениях.

Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. В древнем Киеве сразу по принятии христианства был воздвигнут Архангельский собор и устроен монастырь. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге (начало 13 века), собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы — храм-усыпальница в Кремле — посвящен ему.

На иконах Архангелы изображаются в соответствии с родом их служения. Михаил попирает ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый крест. Гавриил изображен с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и зеркалом из ясписа — в левой. Рафаил держит сосуд с целительными снадобьями в левой руке, а правой ведет Товию, несущего рыбу. Уриил держит в поднятой правой руке на уровне груди обнаженный меч, в опущенной левой руке — «пламень огненный». Селафиил изображен в молитвенном положении, смотрящим вниз, руки сложены на груди. Иегудиил в деснице держит золотой венец, в шуйце — бич из трех красных (или черных) вервий. На одежде Варахиила изображено множество розовых цветов, а Иеремиил держит в руке весы.