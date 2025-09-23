Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре

Митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре вчера, накануне Недели 20-й по Пятидесятнице, 25 октября. Об этом сообщили в Псковской епархии.

Его Высокопреосвященству сослужили: архимандрит Филарет (Кольцов) с братией в священном сане. Диаконский чин возглавил клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова диакон Антоний Кармазин. Песнопения всенощного бдения исполнили братский хор под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой.

За богослужением молились насельники монастыря, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.