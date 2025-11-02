Церковь / Новости епархии

В псковском управлении Росгвардии прошёл молебен в честь Казанской иконы Божией Матери

В управлении Росгвардии по Псковской области состоялся традиционный молебен, посвящённый дню почитания Казанской иконы Божией Матери. Мероприятие собрало военнослужащих, сотрудников ведомства и представителей духовенства, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Божественную службу провели протоиерей Владимир Попов и иерей Павел Орлов. В ходе молебна прозвучали молитвы о защите Отечества, благополучии росгвардейцев и их семей. Особое внимание было уделено духовной поддержке тех, кто несёт службу по обеспечению безопасности граждан.

Казанская икона Божией Матери - одна из самых почитаемых в православном мире. Её образ традиционно связывают с защитой Русской земли и покровительством воинам. Празднование в честь этой святыни совершается дважды в год: 21 июля (в память о чудесном обретении образа в Казани в 1579 году) и 4 ноября (в благодарность за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году).

После молебна священнослужители обратились к собравшимся с напутственным словом, подчеркнув важность духовных ценностей в службе защитников правопорядка. Они отметили, что вера и патриотизм всегда были и остаются опорой для тех, кто стоит на страже безопасности страны.

Руководство регионального управления Росгвардии выразило благодарность Псковской епархии за многолетнее сотрудничество и духовное окормление личного состава.