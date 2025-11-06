Церковь / Новости епархии

Реставрация Лазаревской церкви в Печорах завершится к концу года

Завершение реставрационных работ в Лазаревской церкви Псково-Печерского монастыря планируется уже в этом году, сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На текущий момент внутри храма завершена шлифовка полов из сосновой доски, а электрики активно занимаются монтажом проводки. Инженерные сети коммуникаций также подготовлены к подключению.

Специалисты работают над восстановлением живописи на стенах и сводах церкви. Росписи, относящиеся к более позднему периоду, будут сохранены в соответствии с проектом. Наиболее значительные утраты наблюдаются в местах соединения стен и пола, но в ближайшие дни эти недостатки будут восполнены.

Кроме того, внутренние работы в храме уже полностью завершены: установлены новые окна и двери, смонтированы системы вентиляции. В подклетах, по желанию пользователей, будет выполнена отделка полов и устроен дренажный колодец рядом со зданием.

Эта масштабная реставрация проходит впервые и включает в себя большой комплекс работ по укреплению фундаментов и гидроизоляции. Церковь возвращает свой первоначальный облик.