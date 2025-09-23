Церковь / Новости епархии

В церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершили реставрацию живописи и разобрали леса, сообщили в Telegram-канале «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «АНО «Возрождение объектов культурного наследия в г. Пскове»

Храм построили в 1817 году. Реставрируется впервые.

В четверике, на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах (в верхней части), в притворе - росписи, выполненные масляной краской. О них сообщает следующая надпись на северо-восточном столбе: «Храм расписан с 1965 по 1969 годы по образцам древнерусской живописи художниками Ивановым С.П. и Павловским Ю.В. при настоятеле Евстафьеве, церковном старосте Панове Н.П.»... Подобная живопись в алтарной части храма, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции «Троицы» хорошего академического письма.

Церковь, по своим формам, декору фасадов, относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма.

Живопись привели в порядок псковские иконописцы под руководством Александра Кетросана.