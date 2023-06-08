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Память всех святых празднуют православные верующие 11 июня

Память всех святых Церковь празднует в первую неделю по Пятидесятнице сегодня. Об этом сообщается в Telegram-канале Псково-Печерского монастыря.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

«Святые угодники Божии свято и благоговейно хранили верность Богу, страшась даже нечаянным словом или двусмыслием в разговоре не подпасть осуждению. Исповедание веры было предельно лаконично словом, самой же жизнью они исповедовали и проповедовали все заповеданное Христом. Святые напоминают и нам, что жизнь каждого христианина должна быть высоким поприщем исповедования веры и проявлением христианских добродетелей», – процитировали в обители слова архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Кроме того, сегодня православные празднуют память святого, о котором знают не только в России, но и за пределами нашей страны.

«Это один из самых почитаемых святых в Греции, на Кипре, в других православных странах. Мы празднуем память святителя Луки (Войно-Ясенецкого). Если глубже взглянуть на этого одного из самых таинственного и удивительных святых XX века, мы будем потрясены величием и загадочностью его подвига. Человек принёс в жертву не только свою жизнь, детей, науку, медицину. Какое-то время он рассчитывал, что ему разрешат оперировать и преподавать. Однако было ясно, что священника на кафедре или у операционного стола в советской поликлинике никто не потерпит. Какой загадочный человек! Недаром при жизни Луку мало кто любил», – привели в Telegram-канале фрагмент проповеди митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова).

По словам митрополита, он не признавал никаких компромиссов; всегда шёл на обострение ситуации. «В то же время было очевидно, что его душа была преисполнена любви. На мелочи, касавшиеся простого общения, он не обращал внимания. В любое время дня и ночи его могли позвать, и он шёл куда угодно, чтобы оказать медицинскую помощь. В любом состоянии, в которое его ставил Господь (от профессорской кафедры до тюрьмы), он всегда служил людям», – заключил владыка.