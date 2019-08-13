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«Волонтеры культуры» обсудили с экс-музыкантом группы «Аквариум» проблемы современной музыки и веры. ВИДЕО

Участники проекта «Волонтеры культуры», который в настоящее время реализуется на Псковской земле, познакомились с экс-перкуссионистом группы «Аквариум» Олегом Шавкуновым.

Музыкант поделился с молодежью воспоминаниями о жизни Ленинградского рок-клуба, работе с Борисом Гребенщиковым, рассказал о том, чем занимается сейчас, ответил на вопросы о современной музыке и отношении к православию.

В частности, рассказывая о впечатлениях от Псково-Печерского монастыря, Олег Шавкунов заметил: «Здорово, что вы приезжаете, на самом деле - здесь жизнь! Я приезжаю сюда уже 21 год: детей много, жена художник, но мы усилием воли собираемся. Подъезжаешь к Гатчине и понимаешь: вот оно - счастье. Хоть три дня, но мы проводим здесь. Здесь настоящее. С этим познакомиться - всегда здорово. Если бы вернуть время назад, я бы с 90-го года сюда приезжал».

Полную запись разговора с волонтерами можно посмотреть по ссылке: https://vk.com/public184539518?w=wall-184539518_348