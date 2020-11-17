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Церковь / Партнеры и проекты

Введенские храмы Псковской земли

04.12.2020 15:57|ПсковКомментариев: 0

Сегодня православные верующие отмечают один из главных церковных праздников - Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Введенские храмы, освященные в честь праздника, есть и на Псковской земле.

Церковь Одигитрии (Введения) на Печерском подворье

Церковь Одигитрии — православный храм во Пскове, памятник истории и культуры федерального значения XVII—XIX веков, объект культурного наследия народов России. Находится в углу Среднего города у Мстиславской башни.

Храм был построен в 1537 году, но спустя полтора столетия сильно пострадал от пожара. В 1685 году был перестроен и переосвящен во имя Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Неоднократно перестраивался.

После революции храм был приходским, а в 1922 году его закрыли «ввиду необходимости использования помещения для нужд Чудской флотилии». В годы Великой Отечественной войны немецкие захватчики устроили на подворье госпиталь для пленных красноармейцев. В 1944 году здание церкви сильно пострадало от огня.

В 1946—1947 гг. архитектором Юрием Спегальским были составлены реконструкции и проект реставрации (макет выставлен в музее-квартире Спегальского). В 1953 году в храме провалился барабан, рухнули подпружные арки. Спустя 10 лет по проекту архитектора Веры лебедевой были выполнены работы по консервации, стены четверика надложены и покрыты на два ската, оконные проёмы заложены кирпичной кладкой.

С 1975 года здания подворья занимал Псковский областной онкологический диспансер. В 1990—1991 гг. здесь проводились ремонтно-консервационные работы.

25 августа 2016 года члены общественного совета по культурному наследию при губернаторе Псковской области проголосовали за передачу храма Одигитрии и комплекса зданий подворья Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю. 31 августа 2016 года по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарев) отслужил на подворье первый молебен в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Свято-Введенский женский монастырь (Островский район)

Обитель расположена в деревне Владимирец Островского р-на Псковской обл. Основан решением Свящ. Синода РПЦ 6 октября 2003 года, преобразован из монашеской общины, существовавшей при храме свт. Николая Чудотворца.

Монастырь находится на месте древнего городища Володимерец на Володчиной горе, где издревле стояла деревянная Никольская церковь, согласно преданиям, именно здесь рос будущий креститель Руси, князь Владимир.

В XVI-XVII вв. Владимирец был центром уезда, к концу. XVII в. потерял оборонительное значение, на месте крепости возникло село. Вместо сгоревшей в 1790 г. древней Никольской церкви в нач. 90-х гг. поставили деревянную ц. Рождества Богородицы и одновременно заложили каменный Никольский храм с приделами Рождества Богородицы и свт. Димитрия Ростовского, который был освящен в 1798 г. В 1895 г. приделы и притвор были перестроены и расширены. В 1931 г. Никольский храм был закрыт, в 1944 г. иконостас нем. захватчики вывезли в Германию.

К концу Великой Отечественной войны храм открыли, в 1945 г. в нем настоятельствовал свящ. Владимир Соколов, богослужения совершались нерегулярно. В 1960-х гг. в Никольской церкви был установлен иконостас (1791 года) из Спасского храма с. Александрова Порховского района.

К 1990 году при храме сложилась женская монашеская община под руководством игумена Нифонта (Корчева), в конце 2003 года ставшего духовником монастыря. На территории древнего городища построены келейные помещения, ограда со святыми вратами и часовней, трапезная, возведен мост через речку Лиственку. Один из престолов Никольской церкви переосвящен в честь Введения во храм Пресв. Богородицы.

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в деревне Новые Дубяги (Гдовский район)

Храм был построен между 1880 и 1898 годами.

В настоящее время является действующим.

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в деревне Иваново (Великолукский район)

В настоящее время в деревне Иваново строится Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы в деревне Иваново. До окончания строительства православная община жителей деревни размещается во временном молитвенном доме, где в праздничные дни совершаются богослужения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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