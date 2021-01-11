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Церковь / Партнеры и проекты

В поездку на родину трех святых приглашают псковичей

26.01.2021 12:22|ПсковКомментариев: 0

31 января паломническая служба «Вольный странник» организует поездку «Виделебье: Родина трех святых». В программе тура с выездом из Пскова - посещение Виделебья, Карамышева и возвращение в Псков.

В 8:00 состоится встреча группы с экскурсоводом у центра семьи (пл. Ленина, 1), отъезд в д. Виделебье.

Виделебье известно тем, что здесь родились прп. Евфросин Псковский и прп. Никандр Псковский. Вы увидите храм свт. Николая Чудотворца, который был построен из плитняка, в конце XVI века, как четырёхстолпная одноглавая трехапсидная церковь (в настоящее время имеющая четырёхскатное покрытие). Северный Покровский придел пристроен в 1753-1758, обширный одноглавый южный Казанский придел заново сооружён в технике валунной кладки в 1903-1904. На хорах в палатке помещен придел прпп. Никандра и Евфросина Псковских. Отдельно стоящая многоярусная колокольня в стиле классицизма выстроена в 1827-1837. Храм практически не закрывался.

Вы сможете посетить божественную литургию в храме, могилу родителей Никандра пустынножителя, также экскурсовод расскажет об истории этого места.

После экскурсии - отъезд в Карамышево.

В 1896 году при строительстве железной дороги Псков – Бологое была основана станция Карамышево. Станция была названа в честь председателя земского уездного собрания и местного помещика Модеста Модестовича Карамышева. В 1927—1931 и 1935—1963 годах село было центром Карамышевского района. План генеральной застройки поселка (1950-е годы) был выполнен архитектором Борисом Кленевским. В селе родился Герой Советского Союза Александр Лобанов.

В годы Великой Отечественной войны Карамышево с июня 1941 года было оккупировано гитлеровскими войсками. 28 февраля 1944 года его освободили войска Красной Армии. На территории села находится братское захоронение солдат Великой Отечественной войны, где покоится более 300 воинов. В 1960-1995 годах село также было центром Карамышевского сельсовета, переименованного в 1995 году в Карамышевскую волость.

В программе - посещение Карамышевского культурно-досугового центра, знакомство с копиями фресок из храма в Мелетово, с работами художника А.К. Крылова, а также традиционное русское чаепитие.

По завершению - отъезд в город Псков.

Ознакомиться с расписанием, стоимостью, программой, а также забронировать поездку, можно здесь и по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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