Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте

Предлагаем вашему вниманию актуальное расписание поездок по святым местам Псковской земли и по России, которые организует паломническая служба «Вольный странник» в феврале и марте:
7 февраля - Печоры. Изборск
14 февраля - Никандрова пустынь
21 февраля - Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри
27 февраля - Кронштадт. Городец
12 марта - По следам героев книги «Несвятые святые»
21 марта - Печоры. Камно
27 марта - Тихвин
Ознакомиться подробнее с расписанием, ценами и программой можно здесь https://vstrannik.ru/schedule или по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.