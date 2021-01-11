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Стало известно расписание поездок паломнической службы «Вольный странник» в феврале-марте

Предлагаем вашему вниманию актуальное расписание поездок по святым местам Псковской земли и по России, которые организует паломническая служба «Вольный странник» в феврале и марте:

7 февраля - Печоры. Изборск

14 февраля - Никандрова пустынь

21 февраля - Савво-Крыпецкий и Спасо-Елеазаровский монастыри

27 февраля - Кронштадт. Городец

12 марта - По следам героев книги «Несвятые святые»

21 марта - Печоры. Камно

27 марта - Тихвин

Ознакомиться подробнее с расписанием, ценами и программой можно здесь https://vstrannik.ru/schedule или по телефонам: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.