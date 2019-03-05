Культура

Мемориальный музей-усадьба Мусоргского отметит 180 лет со дня рождения композитора

21 марта исполнится 180 лет со дня рождения гениального композитора Модеста Мусоргского. Мемориальный музей-усадьба Мусоргского (Наумово Куньинского района) в течение марта отметит эту круглую дату серией мероприятий. Это и научная конференция, и концерты, а также награждение победителей викторины «Жизнь и творчество М.П. Мусоргского». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

14-16 марта в Великих луках пройдет научно-практическая конференция «Истоки. Истина. Искусство». Это совместный проект музея и центра эстетического воспитания города Великие Луки при поддержке министерства культуры РФ и российского института истории искусств (Санкт-Петербург).

В течение месяца запланирована серия концертов.

Первый состоится уже 12 марта в 12.00. В белом зале усадебного дома перед зрителями выступят учащиеся музыкальной школы №1 имени М.П. Мусоргского города Великие Луки. Они исполнят вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных композиторов.