Культура

Сегодня в Славковском доме культуры состоится концерт в честь юбилея самодеятельного коллектива «Сударушки»

Сегодня, 20 октября, в 14.00 в Порховском районе в Славковском СДК состоится чествование народного самодеятельного коллектива хора русской песни «Сударушки», которому в октябре исполняется 30 лет со дня его основания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Напомним, что первым руководителем и создателем коллектива была директор СДК Галина Трофимова. С 1998 года хор возглавила выпускница Псковского областного училища культуры Светлана Коломенская.

«Поздравляем коллектив с юбилеем! Выражаем огромную благодарность руководителю и участникам за высокий профессионализм и преданность русской народной песне. Желаем творческого долголетия, благополучия и успехов», - поздравили коллектив сотрудники областного центра народного творчества.