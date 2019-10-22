Культура

На Советской набережной в Пскове открылась выставка Юрия Киргизова «Август - Этюды»

В Пскове, на верхнем этаже Дома Сафьянщикова на Советской набережной, 9, открылась выставка автора-реалиста Юрия Киргизова «Август - Этюды». Как Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы, выставка работает с 26 октября, с 14.00.

Посетить выставку можно с 12.00 до 18.00.

Справки по телефонам: 8 - 911 - 382 -78 - 30, 8 - 911 - 350 - 50 - 82.

Напомним, в 1994 году Юрий Киргизов стал членом Союза художников России, в 1995 году - получил диплом Российской академии Художеств. Позже - получил диплом победителя международного фестиваля графических искусств в номинации «Компьютерная графика» и диплом 1 степени на III Международном молодежном творческом конкурсе, посвященном Дню святой Татьяны и году экологии в России.