Культура

«Дело Луначарского» с Людмилой Кирсановой и Людмилой Алиевой. ВИДЕО

Сегодня, 21 февраля, гостями очередного выпуска программы «Дело Луначарского» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стали куратор выставки «Городская среда» Людмила Кирсанова и доцент кафедры отечественной истории, директор института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмила Алиева, которая также является руководителем программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» и программ повышения квалификации экскурсоводов.

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