Культура

Видеосюжет с рассказом псковички о войне пополнил фонд Президентской библиотеки

Президентская библиотека предлагает ознакомиться с размещенными на ее портале новыми видеосюжетами, переданными в фонд учреждения Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Центральной городской библиотекой города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Большинство сюжетов снято в рамках медиапроекта «Золотая летопись Челябинской области». В этих видеозаписях специалисты отдела краеведения Челябинской областной универсальной научной библиотеки рассказывают о знаменитых земляках, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Все видеоматериалы связаны с историей Великой Отечественной войны и размещены на портале учреждения в коллекции «Память о Великой Победе».

Герой одного из сюжетов – Николай Леонидович Духов (1904–1964) – после эвакуации Ленинградского Кировского завода в Челябинск осенью 1941 года он был назначен заместителем главного конструктора по производству танков. В 1943 году стал главным конструктором танкового производства Кировского завода Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске (завода № 100) – так с октября 1941 года назывался Челябинский тракторный завод.

Выдающийся конструктор тяжелых танков, самых мощных боевых машин за всю историю Великой Отечественной войны, Николай Духов наладил на заводе поточно-конвейерное производство танков КВ, возглавил разработку улучшения боевых качеств самоходных артиллерийских установок, осуществил коренную модификацию средних танков Т-34. Под его руководством разрабатывались тяжелые танки КВ-1С, КВ-85, ИС-1, ИС-2, ИС-3 и ИС-4.

Николай Духов – советский конструктор бронетехники, ядерного и термоядерного оружия, член-корреспондент АН СССР, доктор технических наук, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, трижды удостаивался звания Героя Социалистического Труда, был лауреатом Ленинской премии и пяти Сталинских премий.

Еще одна запись посвящена Исааку Моисеевичу Зальцману (1905–1988) – Герою Социалистического Труда, лауреату Государственной премии СССР, генерал-майору инженерно-танковой службы. С октября 1941 года по февраль 1942 года и с июля 1943 года он возглавлял Кировский завод в Челябинске и по праву считается организатором центра танкового производства, созданного на базе Челябинского тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. Исаак Зальцман был награжден тремя орденами Ленина, орденом Суворова 1-й степени, Кутузова 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

Также в одном из сюжетов, представленных на портале Президентской библиотеки, можно узнать о человеке, которому еще при жизни был установлен памятник. Это Иван Яковлевич Трашутин (1906–1986) - главный конструктор по моторостроению СКБ № 75 Челябинского тракторного завода, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, инженер-полковник, почётный гражданин Челябинска. С Танкоградом, мощнейшим комбинатом по производству тяжелых танков, Ивана Яковлевича связывают четыре десятилетия. С началом Великой Отечественной войны вместе с Харьковским моторостроительным заводом он был эвакуирован в Челябинск, возглавил СКБ-75 и продолжил работы по танковым моторам. Был награжден 4 орденами Ленина, орденом Красной Звезды, 7 медалями. Бронзовый бюст Ивана Трашутина был установлен в Челябинске в 1983 году.

За считанные месяцы 1941 года в Челябинске на базе тракторного завода был создан новый оборонно-промышленный центр – мощный комбинат по производству танков. Уже после войны его, а вместе с ним и город, назовут Танкоградом. Об истории родины тяжелых танков рассказывается в видеофильме «Танкоград: первый в мире конвейер тяжёлых танков». Высокая организация производства и гений конструкторской мысли позволили Челябинскому Кировскому заводу за период 1941-1945 годов создать десять модификаций тяжелых танков и самоходных артиллерийский установок, выпустить 13 393 единицы тяжелой техники.

Последней разработке Челябинского Кировского завода военного времени – танку ИС-3, получившему неофициальное название «танк Победы», концепция которого во многом определила направление послевоенного развития бронетанковой техники, посвящен видеофильм «Танк Победы ИС-3: история создания», размещенный на портале Президентской библиотеки.

Также Президентская библиотека предлагает пользователям ознакомиться с видеозаписью беседы с заслуженным учителем Пскова Валентиной Семеновной Миллер, детство которой выпало на годы Великой Отечественной войны. Видеозапись, подготовленная в рамках медиапроекта к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, была передана в фонд Президентской библиотеки Центральной городской библиотекой Пскова.

Все эти видеоматериалы пополнили электронную коллекцию Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», которая формируется с 2010 года и на сегодняшний день содержит более 24 тысяч единиц хранения. Коллекция знакомит посетителей сайта учреждения с официальными документами, фотографиями, в том числе фотохроникой ТАСС, газетами военной поры, листовками и плакатами, свидетельствами участников боевых сражений и тружеников тыла, их личными документами, письмами и дневниками; также в коллекцию включены аудиовизуальные материалы – кадры кинохроники, фильмы, интервью, лекции, рассказывающие об одном из самых тяжелых периодов в истории страны.