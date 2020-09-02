Культура

Выставка «Гудит мельничное колесо...» открылась в Опочке

Выставка «Гудит мельничное колесо...» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» открылась в Опочецком краеведческом музее 3 сентября. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Пушкинском заповеднике, в экспозицию вошли десять произведений живописи и графики, выполненных в разные десятилетия прошлого и нынешнего века.

Старая музейная мельница на полотне Владимира Самородского (1984). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Запечатлены на них как виды современного музея с действующей водяной мельницей в пушкиногорской деревне Бугрово (реконструкция 2007 года), так и «старая» музейная мельница, поставленная в этих местах легендарным хранителем и директором «Михайловского» С. С. Гейченко в 1986 году.

В «Михайловском» напомнили, что история мельницы на реке Луговке неразрывно связана с именем Пушкина потому, что мимо нее пролегал путь ссыльного поэта в Святогорский монастырь и назад, в имение. По воспоминаниям местных крестьян, «михайловский барин» не только ходил мимо мельницы, но иногда заходил и вовнутрь: «иной раз совсем от муки поседеет, станет как старый мельник». «Это место овеяно множеством легенд и преданий; по различным литературоведческим и искусствоведческим версиям именно за бугровской мельницей "проходила" дуэль Онегина и Ленского и разворачивались события драмы "Русалка"», - отметили в заповеднике.

Николай Захаров. Бугрово (2017). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Названием новой выставки стала строка из стихотворения Булата Окуджавы «Счастливчик Пушкин». В статье, посвященной этой лирической миниатюре, кандидат филологических наук Вячеслав Козмин свидетельствует, что она написана под впечатлением дорожной экскурсии, которую Семен Гейченко вел для писательской делегации, прибывшей из столицы на празднование 50-летия Пушкинского заповедника. Прочесть эту публикацию можно в 60-м выпуске научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» на сайте музея или, в поздней переработке, на официальной странице музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

В «Михайловском» планируют, что фондовая выставка «Гудит мельничное колесо…» будет работать в Опочецком краеведческом музее до 2 октября.