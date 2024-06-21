Происшествия

18-летняя псковичка предстанет перед судом за неоднократное воровство из магазина

18-летняя жительница города Пскова предстанет перед судом за неоднократное воровство из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

29 января около 15:15 в магазине на улице Коммунальной девушка украла еду на сумму 2080 рублей, которую спрятала в сумку. После чего она пересекла расчетно-кассовую зону магазина, не оплатив товар.

На данный момент в отношении девушки в судах города Пскова по иным хищениям из магазинов также рассматриваются уголовные дела.

Санкция статьи 158.1 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.