Экономика

В фирменных магазинах «Бизон» до 18 июля проходит акция

В торговой сети «Бизон» на территории Псковской области с 21 июня по 18 июля проходит акция. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в торговой сети, покупателей ждут скидки на продукцию фирменных магазинов.





Молочная ГОСТ - 429 руб/кг

Краковская ГОСТ – 639 руб/кг

Сервелат Зернистый ЛЮКС – 499 руб/кг



Рулет Преображенский к/в – 569 руб/кг

Шашлык из свинины в маринаде - от 429 руб/кг

Котлеты Куриные – 329 руб/кг

Колбаски для жарки Домашние зам. 700г – 359 руб/шт

В фирменных магазинах торговой сети «Бизон» представлен весь ассортимент продукции, выпускаемой Псковским мясокомбинатом. Это колбасные изделия, мясные деликатесы, охлажденные и замороженные полуфабрикаты. Ежедневные поставки продукции с мясокомбината – это гарантия свежести продукции. Ассортимент выпускаемых высококачественных мясных изделий регулярно обновляется на основе анализа покупательских предпочтений, и в настоящее время настолько широк, что способен удовлетворить потребности как самых экономных, так наиболее взыскательных покупателей.

Адреса точек торговой сети «Бизон» доступны на сайте Псковского мясокомбината.

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