Общество

Более 5 тысяч жителей Псковской области получают доплату к пенсии за «сельский стаж»

Отделение Социального фонда России по Псковской области выплачивает доплату к пенсии за многолетний стаж в сельском хозяйстве 5 130 жителям региона. Среди них — агрономы, трактористы, ветеринары, пчеловоды и другие сельские труженики, вышедшие на заслуженный отдых. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда.

Напоминаем, право на такую доплату имеют неработающие жители области, проживающие в сельской местности и проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве в определенных профессиях.

Список таких профессий утвержден правительством Российской Федерации. В нем учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве — всего более 500 профессий.

Отметим, что работа, которая выполнялась за период до 1 января 1992 года в колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах на территории РСФСР, включается в стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности.

«"Сельская" доплата неработающему пенсионеру равна 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Размер фиксированной выплаты в 2024 году в регионе составляет 8 134,88 рубля. Соответственно, доплата за работу псковских тружеников в сельском хозяйстве составляет 2 033,72 рубля. Доплата назначается в момент оформления страховой пенсии, при этом никаких отдельных заявлений или сбора справок не требуется. Обязательное условие — пенсионер должен быть неработающим», — рассказала управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

С 2022 года ранее назначенная «сельская» надбавка сохраняется при переезде пенсионера в город.