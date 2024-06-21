Культура

Лекцию об искусстве живописи искусствоведа из Анапы проведут в Пскове

Открытую лекцию искусствоведа, арт-терапевта, психолога, лектора российского общества «Знание» Константина Сомова «Увидеть сердцем» в проекте «Искусство в массы» проведут в Центральной городской библиотеки Пскова 28 июня в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Константин Сомов стал основателем некоммерческого социального проекта «Искусство в массы» с собственной мобильной картинной галереей в минивэне, с которой он ездит по России.

На занимательной лекции Константина Сомова почитатели искусства смогут прикоснуться к шедеврам мировой живописи и узнать, что общего у Виктора Васнецова и Винсента Ван Гога, почему Павел Третьяков стер имя второго художника с картины «Утро в сосновом лесу» и многие другие любопытные факты, приближающие нас к художникам и их произведениям.

Константин Сомов - номинант премии губернатора Омской области «Семья года – 2021», учредитель инклюзивного театра-студии «Параллельный мир» города Омска, который в 2020 году стал лауреатом всероссийской премии «Звезда театрала». Сейчас живет в Анапе и регулярно рассказывает об искусстве живописи в разных аудиториях.

Следующая встреча с искусствоведом Константином Сомовым пройдет 30 июня в псковской библиотеке имени Игоря Григорьева.