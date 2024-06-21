Культура

Посвященный Псковской области выпуск передачи «География спорта» вышел на телеканале «Матч ТВ»

Выпуск передачи «География спорта», посвящённый Псковской области вышел на телеканале «Матч ТВ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото здесь и далее: скриншоты выпуска про Псковскую область

Корреспонденты телеканала путешествуют по России, чтобы показать, как и чем живут спортсмены в разных уголках нашей огромной страны. В этом выпуске вы сможете узнать о псковичке Наталье Спиридоновой, чемпионке России по лёгкой атлетике, и о самых известных достопримечательностях региона.

«Предлагаем посмотреть выпуск и вместе с нами насладиться завораживающими видами Труворова городища и древней Изборской крепости, предстающими перед нами с высоты птичьего полёта», - добавили в музее.