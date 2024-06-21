Посвященный Псковской области выпуск передачи «География спорта» вышел на телеканале «Матч ТВ»

Выпуск передачи «География спорта», посвящённый Псковской области вышел на телеканале «Матч ТВ». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».
Фото здесь и далее: скриншоты выпуска про Псковскую область
Корреспонденты телеканала путешествуют по России, чтобы показать, как и чем живут спортсмены в разных уголках нашей огромной страны. В этом выпуске вы сможете узнать о псковичке Наталье Спиридоновой, чемпионке России по лёгкой атлетике, и о самых известных достопримечательностях региона.
«Предлагаем посмотреть выпуск и вместе с нами насладиться завораживающими видами Труворова городища и древней Изборской крепости, предстающими перед нами с высоты птичьего полёта», - добавили в музее.