Происшествия

Пскович задолжал своему сыну алименты в размере более миллиона рублей

Уголовное дело возбудили в отношении псковича за уклонение от выплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина игнорировал родительские обязательства и не перечислял ежемесячно 25% доходов на содержание своего сына. В результате накопился долг более 1 млн рублей.

В ходе исполнительных действий сотрудники ведомства вынесли постановления об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации и ограничили мужчину в праве выезда за пределы РФ.

Мужчина всячески избегал визита к судебному приставу, а установить местонахождение не предоставлялось возможным, так как должник постоянно менял место жительсва.

С 2014 года судебным приставом-исполнителем трижды должник был объявлен в розыск.

В ходе последнего проведения розыскных мероприятий место жительства должника было установлено, после чего его доставили в отделение судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по г. Пскову и Псковскому району.

Так как мужчина долгое время без уважительных причин не платил алименты, то судебным приставом-исполнителем в отношении него было составлено три протокола по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и затем направлены в суд на рассмотрение.

Изучив материала дела, судья привлек гражданина к административной ответственности и назначил ему административное наказание в виде 160 часов обязательных работ.

Помимо этого, судебным приставом-исполнителем должник был неоднократно оштрафован по ст. 17.14 КоАП РФ за нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя.