Культура

Псков стал первым городом, где проходит презентация книги Романа Романова

Псков стал первым городом, где проходит презентация книги члена Союза писателей России Романа Романова «Все нормальные люди». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом рассказал сам автор на презентации 22 сентября в Общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Роман Романов рассказал, что в свое время дал слово, что Псков станет первым городом, где книга будет презентована. Он специально взял несколько дней отпуска и приехал в Псков. Роман Романов признался, что испытывает неловкость из-за большого количества гостей презентации, людей которых он рад видеть.

Автор также отметил, что иллюстратор живет в Санкт-Петербурге и ни разу не видела Дом советов в Пскове.

Книга уже продается в разных городах, читатели находят знакомые истории. «Знакомая прочитала, позвонила и говорит: кто тебе рассказал историю про наш подъезд?» - рассказал Роман Романов. При этом женщина живет за Уралом.

В книге Роману Романову хотелось показать универсальность характеров. Страна спаяна схожестью ситуацией, это один большой народ. И, по словам автора книги, не надо воспринимать ее как набор веселых историй. Все персонажи имели своих прототипов. «Практически нет историй, которых я бы не слышал как достоверный рассказ своих знакомых», - сказал Роман Романов.