Культура

Архивисты рассказали, каким был Псков в середине XIX века

Государственный архив Псковской области в своем Instagram-аккаунте рассказал, каким был Псков в середине XIX века.

Фото: Государственный архив Псковской области

«По наружности он тот же старинный русский город, на каждом шагу встречаются памятники глубокой древности, свидетели некогда славного прошедшего – неправильные улицы, значительное количество узких переулков с неправильными старинной архитектуры домами, украшенными вывесками, и теремами с огромными под домами подземными ходами, удерживают за ним и в настоящее время характер всех древних городов, отличающихся отсутствием правильности и симметрии. Псков занимает 97-е место по населению между городами России, в губернии же он самый значительный город и по величию, и по населению. Протяжение его в длину составляет 2 версты 400 саженей, в ширину 2 версты 125 саженей, окружность 11 верст 332 саж.; жителей в нем, считая и военных, 15104 души обоего пола. Город разделен на две части и пять кварталов», - говорится в «Кратком обозрении городов и местностей, пользующихся некоторыми правами городского положения». Датирован документ 1858 годом.

В ближайшее время архивисты расскажут о старинных городских кварталах.