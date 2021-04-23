Культура

Жителям региона предлагают нарисовать комиксы про Псковскую область

Псковичей приглашают к участию к конкурсе в рамках всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», куратором которого стала областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина. Организатор конкурса - Центр рисованных историй РГБМ (Москва) при поддержке министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

От участников от 10 до 35 лет ждут рисованные истории в следующих номинациях:

«Прогулки, чтенье, сон глубокий...» (Реальные и вымышленные истории об эпизодах из жизни известных литераторов, произошедших с ними в Псковском регионе);

«Достойны ль мы своих наследий» (Адаптации (фрагменты) литературно-художественных произведений отечественной литературы авторов, чья жизнь и творчество связаны с Псковским краем);

«Типично псковские дали» (Рассказы о местах, связанных с известными в Псковском регионе литературными именами);

«Преданья старины глубокой» (Местные истории, легшие в основу литературно-художественных произведений)

Работы принимают с 10 апреля до 30 сентября включительно. Имена победителей станут известны в октябре в рамках мероприятий «Неделя литературных комиксов» в библиотеке. Избранные работы будут участвовать в общероссийском смотре и финальной выставке в Москве в конце года. По итогам конкурса будет опубликован сборник лучших работ и представлена интерактивная литературная карта России. Расширенная экспозиция «Литературная карта России в комиксах» откроется в 2022 году, она отправится в путешествие по стране и за рубеж.

Работы принимают на электронную почту: kaverinka.osk@mail.ru с пометкой «Конкурс комиксов». Новости, а также дополнительную информацию и положение о конкурсе можно найти в группе «ВКонтакте».