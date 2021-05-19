Культура

В «Калечину-малечину» и в «Чижа» играли работники культурно-досуговых учреждений в «Пушкинской деревне»

Ежегодная областная этнокультурная акция «Сохраним для псковичей народные традиции» прошла в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», сообщает официальный сайт Псковского областного центра народного творчества. В акции приняли участие специалисты культурно-досуговых учреждений из девяти районов. «Стало уже доброй традицией собираться в Бугрово, чтобы обменяться опытом работы и познакомиться с новыми музейными интерактивными программами», - отмечает главный специалист информационно-методического отдела по связям с общественностью Екатерина Егорова.

В «Михайловском» корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали, что участники акции стали желанными гостями «Пушкинской деревни». Им предложили поучаствовать в игровой программе «Сундучок», предложив вспомнить старинные деревенские забавы: «Бабки», «Чижа», игру «Калечина-малечина, сколько часов до вечера».

Кроме этого специалисты районных КДУ побывали на интерактивной фондовой выставке «В свете ж вот какое чудо...», подготовленной к 190-летию создания «Сказки о царе Салтане…» и оценили совместный выставочный проект Государственного музея-заповедника М.Ю. Лермонтова «Тарханы» и Пушкинского заповедника «Лермонтов: судьба поэта-воина».

Напомним, что традиционные акции «Сохраним для псковичей народные традиции» ПОЦНТ проводит в рамках цикла мероприятий по повышению уровня профессиональной квалификации специалистов сельских культурно-досуговых учреждений. Этот проект, который центр воплощает в жизнь совместно с работающими в регионе музеями, нацелен на вовлечение разновозрастной аудитории в мир народной культуры, быта, фольклора и ремесел.