Культура

Лавки мастеров будут работать на фестивале «Хельга» в Выбутах

Лавки мастеров будут работать на фестивале «Хельга» в Выбутах. Об этом сообщил организатор фестиваля исторической реконструкции «Хельга» Василий Мизгирев в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«К нам приедет несколько мастеров, которые будут предоставлять реплики украшений разных эпох. То есть изначально фестиваль был заявлен как раннее Средневековье, но я сделал его мультивековым», - сказал Василий Мизгирев.

Также будет возможность познакомиться с мастерами, с которыми при личном общении можно договориться об индивидуальном изготовлении любой вещи.

Напомним, 14-й фестиваль исторической реконструкции «Хельга» состоится в деревне Выбуты Псковского района с 6 по 7 июля. Реконструкторы по традиции соберутся на родине княгини Ольги, чтобы показать гостям фестиваля ее эпоху, воссоздать традиции, быт и дух раннего Средневековья на территории Руси и Скандинавии.