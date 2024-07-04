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Благоустройство в вакууме

В авторской колонке обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера делится своим взглядом на проблемы обустройства города на примере нового пляжа на Великой и строящегося парка аттракционов.

Фото Элины Синицы, «ВКонтакте».

«Небываемое бывает!» - воскликнуть так, в духе Петра Великого, мне очень хотелось на минувших выходных. Потому что стала свидетелем великого чуда. Сумела воспользоваться — загибаем пальцы: работающим, бесплатным, общедоступным, чистым, новым. Чем? Общественным туалетом!

Где нашла такое диво? Ездили оценить новый пляж «Воздух» в Корытово. Сразу скажу, что дальше будет исключительно мое личное мнение, никакой рекламы. Все понравилось. Даже наша не менее Великая речка-грязетечка не испортила впечатления. Купаться в ней от души никому не рекомендую. Не в Пскове точно. Может быть, где-то на юге региона, где она берет свое начало, такой финт еще допустим. Но пройдя путь с юга на север до областной столицы, собрав по пути всю дрянь, она несет в своих мутных водах кишечную палочку и прочих возбудителей. Бесконтрольные городские стоки тоже не добавляют чистоты, а «Воздух» находится вполне себе в городе, напротив Лепешей. Хотя создатели проекта и огородили часть водной глади понтоном, хотя и находятся желающие туда занырнуть, повторюсь — не рискуйте.

Фото из официального сообщества локации в соцсетях.

Но не о том речь. Пляж — ок. Хочешь клади на травку собственное покрывало и доставай из сумки припасенные дома бутерброды. А хочешь арендуй лежак, «кровать», а то и целую террасу с мангалом или даже купол для праздника. В одном из куполов — точка питания, внутри очень симпатичный «нельзяграмный» дизайн.

Фото Вадима Боченкова.

А в сторонке царственно высятся они. Целых два туалета по разным концам пляжа. Не омерзительные зеленые кабинки, в которых плещется содержимое внутренних органов недавних посетителей. Нет, эти две конструкции по два входа на каждую внутри вымощены плиткой, просторны, стоит стандартный санфаянс, есть бумага, освежитель, мыло. С одной стороны, удивительно, что вход за дверь с двумя треугольничками бесплатный. Кто-то же должен эту красоту убирать, платить за воду, подкладывать бумагу. С другой, пляж создан благодаря софинансированию государства по нацпроекту «Туризм». Так что логично, что за бюджетные деньги кое-чего остается бесплатным.

Вот, какое внимание приковывает стандартный объект городской инфраструктуры. А все потому что для Пскова не такой уж он и стандартный. Самая настоящая диковинка. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Прямо-таки туалетный рок преследует город. Уж сколько лет журналисты пишут про деликатную проблему, а решения ей все нет. Одно время поставили по городу золотистые павильоны, так они и стоят закрытые, там то проблемы с коммуникациями, то с терминалами оплаты. Зачем, спрашивается, деньги бюджетные на их покупку только тратили? Точно не для удобства горожан. Был позитивный пример с работающим туалетом в парке Строителей да быстро сплыл, когда до него добрались вандалы. Такой печальный конец lavatory story, туалетной истории.

Если уж говорить серьезно, то отсутствие общественных туалетов в городе — явление, унижающее человеческое достоинство.

Такое уж существо человек, время от времени ему необходимо отлучаться по нужде. А некуда! Ножки крестиком и бочком, бочком. В итоге у горожан есть свои проверенные точки. Записывайте. В кафе «Сундук» нужно что-нибудь купить, чтобы на баре дали ключ от тайной комнаты. В новом ресторане «Гельдт» уборные прямо на входе, доступ к ним свободный, даже мимо хостес проходить не надо. Просто так можно зайти в будние дни в ГКЦ. На Летнем — «Смена», где нужно левее стойки с поп-корном пройти до конца коридора. Таких отметок не найти на онлайн-картах, каждому псковичу приходится самостоятельно собирать коллекцию. И не хотел бы обладать сокровенным знанием, да выхода нет.

Туалеты — только частный случай общего хаоса в системе городской инфраструктуры. В качестве примера — тот же пляж «Воздух». Его создали как будто в вакууме. Этакий курортный островок. Но вокруг — вовсе не бескрайний океан. Вокруг город, частная застройка, улица Яна Райниса.

Есть схема проезда на пляж. Так вот, не верьте значку «Парковка» на ней. Нет там никакой парковки. Там проселочная дорога, вокруг которой просто можно на травке поставить машину. К радости жителей частного сектора, которые строили коттеджи в тихом сосновом лесу, а оказались посреди рева моторов и в окружении шныряющих туда-сюда посторонних. Многие отдыхающие, поняв, что парковки нет, оставляют машины прямо вдоль улицы Яна Райниса. Негде больше. Это самый лучший указатель. Как увидите по обеим сторонам улицы кучу машин — все, мы на месте. Свою ставьте тут же и топайте прямо через лесок в сторону реки.

Фото из официального сообщества локации в соцсетях.

Упрек ни в коем случае не в адрес устроителей пляжа. Они-то свою часть работы как раз выполнили на «отлично». Появление пляжа — событие позитивное как для развития туристической отрасли, так и в целом для горожан, которые после тяжелой трудовой недели не прочь прогреть свою тушку под северным солнцем. Но почему нельзя было заранее подумать о том, что люди поедут в новую локацию на машинах, а их нужно будет где-то ставить? Озаботиться вопросом парковки на этапе выдачи разрешения на строительство и денег на него же? Как это должно быть: внутри забора предприниматель вкапывает основания для своих сфер, а за периметром городские власти асфальтируют площадку для машин.

Ситуация с новым пляжем сильно напоминает положение дел в жилищном строительстве. Сначала выдается гора разрешений на возведение новостроек. Иногда настолько хаотично, что новоселы из одного двора вполне могут перекрыть своим шлагбаумом доступ соседям в другой двор, как это случилось на улице Балтийской. А еще тех, кто выдают разрешения на строительство, совершенно не заботит отсутствие социальной инфраструктуры. Как следствие у нас почему-то поликлиника на Завеличье лопается по швам от переизбытка пациентов, а совсем недавно бывали случаи третьих смен в школах, пока новоселам спешно строили школы, которых все еще сильно не хватает.

То же самое сейчас происходит со строительством луна-парка на Железной горе. Снова улица Яна Райниса.

Фото Татьяны Ивановой.

Пока инвестор тестирует первую кабинку колеса обозрения, городские власти вдруг поняли, какой ад будет твориться на подъезде к аттракционам. На Юбилейной перед поворотом к аттракционам положат «полицейского» и велят водителям снизить скорость до 40 км/ч, а в будущем перекресток превратится в один из кругов, которые столь любимы организаторами дорожного движения.

В который уж раз телегу поставили впереди лошади и хлещут по замученному животному, вынужденному толкать вперед всю конструкцию. Пятачки благоустройства вспыхивают посреди хаоса, только ярче его подсвечивая. Просчета последствий от собственных действий нет даже на пару месяцев вперед, не говоря уже про годы. Справедливости ради, Псков стал куда чище, краше и удобнее. Вспомним, каким был город лет пятнадцать назад. Вспомнишь ларьки в белом сайдинге по остановкам да выпивающие компашки на разваливающейся набережной — вздрогнешь. Кстати, с тех пор от набережной все никак отстать не могут, втыкая туда все новые разномастные объекты, будто других территорий для приложения усилий не существует.

Со скрипом, но лошади удается толкать телегу. Один только дизайн-код вывесок сильно преобразил облик городских улиц, не потребовав ни копейки затрат из бюджета, всего лишь и нужна была грамотная организация процесса. Именно ее очень часто не хватает, именно ее и ждут горожане от тех, кто принимает решения.

Юлия Магера