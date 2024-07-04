Общество

«Диалог на равных» проведут молодые семьи с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области

Встреча «Диалог на равных» с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой состоится 8 июля, в День семьи, любви и верности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Псковский городской молодёжный центр.

Участники встречи смогут напрямую задать все интересующие вопросы о правах детей, защите их интересов, а также узнать и поделиться важными и актуальными проблемами, на которые стоит обратить внимание.

Мероприятие состоится в Пскове по адресу: улица Максима Горького, 15. Начало в 17.00.