Происшествия

Житель Стругокрасненского округа выложил ложное объявление в Сети и попал под суд

27-летнего жителя деревни Лудони Стругокрасненского округа наказали за мошеннические действия (часть 1 статьи 159 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

Установлено, что в марте 2022 года мужчина, имея преступный умысел на хищение чужих денежных средств путем обмана, разместил в сети «Интернет» объявление о продаже пилы Dewelt стоимостью 36500, после чего с ним связался потерпевший, изъявивший желание приобрести указанную пилу.

Осужденный предоставил потерпевшему заведомо ложные сведения о наличии у него указанной пилы и отправке её транспортной компанией, получив при этом от потерпевшего денежные средства в размере 36500 банковским переводом.

Подсудимый вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

