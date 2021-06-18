Культура

Российские буниноведы соберутся в Пскове в конце июня

«Бунинские чтения» продут в Псковской областной универсальной научной библиотеке 29 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки.

Мероприятие традиционно проводится раз в два года, в прошлый раз оно проходило в Себеже. Участниками были литераторы, ученые, писатели, поэты, краеведы, музейные и библиотечные специалисты, а также актеры театра.

«В этом году Псковская областная библиотека меняет формат встречи и выходит в online-пространство: площадкой для реализации идей 29 июня с 9.00 до 18.00 станет сайт библиотеки. Участниками чтений смогут стать все желающие!» - рассказали в пресс-службе библиотеки.

По словам организаторов мероприятия, чтения пройдут под эгидой научно-поэтического направления. В фокусе литературоведения - удаленная контент-конференция «Творчество И. А. Бунина в литературоведческом аспекте: доклады, статьи, материалы». Художественно-поэтическое направление представят творческие видеоработы online-чтений «Читаем Ивана Бунина». Отдельной страницей чтений станет раздел «Архив: из истории «Бунинских чтений».

Участниками чтений в 2021 году станут доктор исторических наук, литературовед, критик, искусствовед, главный редактор альманаха «Литературные знакомства» Лола Звонарева; председатель общественного объединения «Бунинское общество России», буниновед Дмитрий Минаев; член общественного объединения «Бунинское общество России», Международной Федерации русских писателей, Международной гильдии писателей Евгений Лейзеров; заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, сотрудники музейно-выставочного центра «Тушино» и театра-студии «Слово» им. М. Р. Перловой (г. Москва), специалисты и читатели библиотек России.

С проектом программы можно познакомится по ссылке.

В пресс-службе библиотеки напоминают, что начало традиции проведения «Бунинских чтений» положил известный псковский краевед, Почетный гражданин города Пскова Натан Левин. Он обратился в областную библиотеку с предложением отметить 100-летие приезда Ивана Бунина на Псковскую землю. Библиотека не просто поддержала эту идею, но разработала культурно-просветительский проект – «Бунинские чтения», который успешно реализуется с 2012 года.