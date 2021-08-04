Культура

Для сотрудников музея провели занятие на археологическом раскопе в Пскове

Методическое занятие для сотрудников псковского музея провели 4 августа. Оно прошло на археологическом раскопе, который ведется на трассе улицы Леона Поземского между храмами Воскресения со Стадища и Варлаама Хутынского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

«Раскоп получил название Званицкого. Званица (ныне улица Леона Поземского) – самая известная средневековая улица Запсковья. Сам раскоп сейчас напоминает поверхность другой планеты с кратерами и дюнами – настолько необычны его причудливые канавки и котловины», - рассказали в учреждении.

О находках и наблюдениях, сделанных в ходе работ, рассказал начальник отдела сезонных археологических работ Археологического центра Псковской области Сергей Салмин.

По его словам, раскоп еще продолжается, но полученные данные уже позволяют говорить об эпохе с раннего неолита до послевоенного времени. Так, была обнаружена любопытная находка – неолитический каменный топор. Точно неизвестно, как он оказался на этой территории. Но подобные вещи в средневековье были талисманами.

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Среди других находок – керамическая зеленополивная фляга, причем почти целая; целый горшок с крышкой, видимо, поставленный томиться в золу; целый поросячий скелет, свинцовые пули, подошвы от кожаных сапог.

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Открытые сооружения и полученные находки отражают разные периоды в существовании этой части Запсковья: раннего освоения, активного заселения в XI-XII веках, существования монастырей, осады 1615 года и перемен петровского времени. Археологам предстоит разгадать поистине детективную историю, заметил Сергей Салмин.

Все подробности о результатах исследования будут представлены позднее, традиционно ко Дню археолога, а пока самую свежую информацию сотрудники музея получили в ходе занятия.

«Эта территория особенно интересна сотрудникам Псковского музея, поскольку рядом располагаются его объекты – Двор Постникова и Варлаамовский угол. Уже больше года они являются точками притяжения на Запсковье: Варлаамовская башня с остеклением и панорамным видом на реку Великую и белоснежные купеческие палаты Постниковых, хранящие музейные сокровища», - пояснили в музее.