Культура

Находки псковских археологов представят на выставке

Находки псковских археологов представят на выставке. Об этом на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сообщила директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова

«Археологический сезон в самом разгаре, какие-то раскопки мы уже закончили, какие-то только собираемся начать. Итоги будем подводить в конце года, но находки мы традиционно ко Дню археолога (15 августа — ред.) покажем горожанам», - сказала Марина Кулакова.

По ее словам, на базе Археологического центра Псковской области уже начали готовить экспозицию. Ввиду ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, показать находки археологов в режиме офлайн всем желающим не получится, заметила директор центра. Поэтому для псковичей подготовят видеообзор выставки, который 16 августа разместят в социальных сетях учреждения.

Кроме того, для небольших групп заинтересованных людей все же проведут экскурсии. Марина Кулакова пояснила, что условия посещения центра позже также дополнительно опубликуют в социальных сетях.

Среди находок археологов — фрагмент неолитического каменного топора, целые керамическая зеленополивная фляга и горшок с крышкой. Кроме того, Марина Кулакова рассказала о найденных на месте раскопок ювелирных древнерусских украшениях, о которых ранее еще не сообщали. Это браслеты и кольца из цветных металлов.