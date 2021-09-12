Культура

Творческая встреча с Дориной Герантиди прошла в колледже искусств

Творческая встреча с Заслуженным работником культуры, ветераном педагогического труда Дориной Герантиди состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Преподаватели колледжа - Людмила Масленникова, Александр Суховский, Снежана Власова, Маргарита Самойлова, Наталья Дмитриева поздравили Дорину Ивановну с 80-летним юбилеем.

Студенты театральной специализации продемонстрировали мастеру свои творческие работы – речевые тренинги, фрагменты чтецких композиций, пластические этюды, после чего пообщались с гостей в неформальной обстановке. Вопросы, которые обсуждались во время встречи, касались жизненных и творческих ценностей человека, поиска себя в профессии, рассказали в колледже.

Рассуждая о пути становления начинающего педагога, актера и режиссера, Дорина Герантиди отметила, что сегодня главная ее ценность – это ученики, которых она воспитала за долгие годы преподавания в колледже искусств (в прошлом – культурно-просветительном училище).

Напомним, что Дорина Герантиди – выпускница кафедры режиссуры Ленинградского Государственного института культуры имени Н. К. Крупской. Свою педагогическую деятельность она начала в 1972 году в Псковском областном культурно-просветительном училище, с 1980 года возглавила театральную специализацию. На протяжении более 30 лет она преподавала студентам режиссуру и мастерство актера, историю театра, историю изобразительного искусства и другие дисциплины. Более тысячи студентов класса Дорины Герантиди получили профессию руководителя любительского театрального коллектива, преподавателя детской школы искусств, режиссера массовых праздников и представлений, добавили в колледже.