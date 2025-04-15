Общество

Ансамбль народного танца «Зоренька» получил диплом лауреата фестиваля «Большая страна»

Образцовый детский коллектив ансамбль народного танца «Зоренька» МБОУ «ЦО «Псковский педагогический комплекс», партнёр ПОООМС «Дети – наше будущее», успешно выступил на всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Большая страна» в Санкт-Петербурге. Артисты коллектива под руководством Елены Мироновой завоевали диплом Лауреата 2 степени благодаря яркому и зажигательному народному танцу, сообщили Псковской Ленте Новостей представители коллектива.

Фото здесь и далее: «Зоренька»

Для юных псковских талантов ПОООМС «Дети – наше будущее» организовала насыщенную программу отдыха в Санкт-Петербурге.

Участники экскурсии были поражены масштабностью экспозиции, включая редкие и легендарные образцы железнодорожного транспорта, такие как паровозы, тепловозы, вагоны и другие технические экспонаты. Дети узнали историю железнодорожной линии «Дорога Победы» и о героизме защитников Ленинграда.

Еще одним ключевым моментом программы путешествия стало посещение Ленинградского зоопарка. Ребята охотно наблюдали за животными, которых в зоопарке немало. Так, более 500 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных, оставили массу впечатлений у псковичей. Конечно, очень понравились львы, повеселили обезьяны, но дети смогли увидеть немало и загадочных морских обитателей. Время пролетело незаметно, воспоминания о культурной столице останутся в памяти надолго.

«ПОООМС «Дети – наше будущее» сердечно благодарит директора Музея железных дорог России Владимира Одинцова, талантливейшего экскурсовода Анатолия Лукашевич и других сотрудников музея; директора Ленинградского зоопарка Юрия Журавлева и отзывчивых сотрудников зоопарка за организацию удивительной поездки для псковичей, и за знания и эмоции, полученные детьми!» отметили в коллективе.