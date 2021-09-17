Дом культуры в псковской деревне Ершово открыли после ремонта

Дом культуры в деревне Ершово Псковского района открыли после ремонта. По этому поводу в обновленном зале ДК состоялся праздничный концерт, подготовленный коллективами художественной самодеятельности района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.
К собравшимся обратилась глава Псковского района Наталья Федорова. Она поздравила жителей деревни Ершово с важным событием, пожелала им здоровья, счастья, развития культурно-досуговой жизни деревни и, по уже сложившейся традиции, передала руководителю ДК Ольге Кошельковой символический «Очаг культуры».
Отдельные поздравления прозвучали от председателя районного Собрания депутатов Андрея Неофитова, депутата областного Собрания Владимира Яникова, главы Ершовской волости Олега Трашкова.
Мероприятие проходило с соблюдением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Напомним, средства на ремонт здания выделили в рамках проекта «Культура малой Родины».