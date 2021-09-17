Культура

Дом культуры в псковской деревне Ершово открыли после ремонта

Дом культуры в деревне Ершово Псковского района открыли после ремонта. По этому поводу в обновленном зале ДК состоялся праздничный концерт, подготовленный коллективами художественной самодеятельности района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

К собравшимся обратилась глава Псковского района Наталья Федорова. Она поздравила жителей деревни Ершово с важным событием, пожелала им здоровья, счастья, развития культурно-досуговой жизни деревни и, по уже сложившейся традиции, передала руководителю ДК Ольге Кошельковой символический «Очаг культуры».

«Несомненно, отремонтированный дом культуры - это подарок не только для жителей Ершово, но и для района. Сегодня здесь выступают районные коллективы, но мы надеемся, что в скором времени у нас появится и коллектив Ершовского ДК», - отметила глава района.

Отдельные поздравления прозвучали от председателя районного Собрания депутатов Андрея Неофитова, депутата областного Собрания Владимира Яникова, главы Ершовской волости Олега Трашкова.

Мероприятие проходило с соблюдением ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, средства на ремонт здания выделили в рамках проекта «Культура малой Родины».