Культура

Акция памяти Марины Цветаевой состоялась в Пскове

Литературная акция к 129-му дню рождения Марины Цветаевой под названием «Ты стол накрыл на шестерых…» состоялась в Центральной городской библиотеке Пскова. Модератором этого поэтического перфоманса выступил филолог из Тарту Александр Егоров. Его поддержали активисты группы «POSTPSKOV», сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

«Формат акции задавало последнее стихотворение Марины Цветаевой, которое она адресовала Арсению Тарковскому и в котором упрекнула его: "Ты, стол накрывший на шесть – душ, Меня не посадивший – с краю". Поэтому седьмое место за столом в библиотеке на Конной осталось незанятым: организаторы поставили там символический прибор для виновницы торжества. А в качестве угощения предложили всем собравшимся стаканчики с кроваво-красной протертой клюквой», - пояснили в библиотеке.

Александр Егоров начал разговор о Марине Цветаевой с того, что напомнил всем поклонникам поэтессы про цветаевский след в творчестве известного псковского поэта Александра Гусева, который предвосхищал своими произведениями каждую круглую дату, связанную с Цветаевой, и продолжал в своем творчестве поднятые ею в этом стихотворении темы одиночества и забвения.

После этого участники акции стали рассуждать об истинном смысле знаменитого цветаевского стихотворения и пришли к выводу, что она слышала в то время еще неизданную «Новогоднюю балладу» Анны Ахматовой, в которой впервые появился образ накрытого на шестерых стола, а значит, в своем стихотворении обращалась не только к Тарковскому. Поэтому Цветаеву напрасно упрекали в том, что у нее, как выразился Александр Егоров, «просто не хватило извилин» понять поминальный смысл стихов Тарковского, добавили в библиотеке.

«Все неоднозначно с этим стихотворением», - подытожили собравшиеся и перешли к чтению стихотворений Марины Цветаевой. При этом Александр Егоров объяснял на примерах, как Цветаева в своем творчестве перешла от поэтики быта к поэтике слова, как морфемы в ее поздних стихах становились героями сами по себе и почему Иосиф Бродский сказал, что она всегда начинает с «верхнего до».

Чтобы завершить акцию цветаевским «верхним до», за которым следует еще более сильный эмоциональный подъем, Александр Егоров прочел стихотворение Марины Цветаевой про «невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих». После этого филолог подарил библиотеке новую книгу «Нелитературная дружба. Письма к Лидии Бать», предисловие к которой (более 100 страниц) написал цветаевед из Тарту Роман Войтехович.