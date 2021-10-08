Культура

Выставка живописи «Созвездие креста» открылась в Печорах

Выставка живописи петербургского художника Вика (Вячеслава Забелина) «Созвездие креста» открылась в музее истории города Печоры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее-заповеднике «Изборск».

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Вик – художник, поэт, яркий представитель ленинградского андеграунда. Творчество Вика фантасмагорично по стилю и содержанию. Он отражает на холсте ассоциации, видения, переживания, воспоминания, которые, облекаясь в зримые образы, причудливо переплетаются и перекрывают друг друга», - рассказали в музее.

На выставке представлены 38 работ 1990-2000-х годов, пейзажи городской и деревенской жизни, натюрморты и автопортрет художника.

Музей можно посетить ежедневно с 10.00 до 18.00. Он находится по адресу: Печоры, улица Международная, дом 6.