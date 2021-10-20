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Культура

Блогер ПЛН занял первое место по итогам всероссийского литературного конкурса

21.10.2021 13:22|ПсковКомментариев: 0

Блогер Псковской Ленты Новостей, писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков занял первое место по итогам всероссийской литературной премии имени Николая Лескова, которая была посвящена 190-летию со дня его рождения. Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков победил в номинации «Повесть». 

Фото здесь и далее: Татьяна Лапко

Организаторами премии выступили Интернациональный союз писателей, журналы «Российский колокол», «Традиции и авангард». Конкурс проходил по трем номинациям — «Роман», «Повесть» и «Рассказ». 

«Я участвовал в конкурсе с повестью "Через войну". Она опубликована в сборнике прозы "Черная кошка". Туда вошли 16 рассказов и названная повесть. Книгу выпустило в 2019 году московское издательство "Де`Либри"», - рассказал Андрей Канавщиков.

Церемонию награждения в связи с противодействием распространению коронавирусу решили не проводить. «Некоторое время после подведения итогов жюри организаторы ждали нормализации ситуации с коронавирусом. Но так как, наоборот, сейчас происходит усиление профилактических мер, от очного мероприятия, которое планировали или в Москве или в Новосибирске, пришлось отказаться», - пояснил победитель. 

Он также добавил, что диплом и кубок за первое место ему прислали по почте. «Конечно, очное награждение было бы приятнее. Но никуда не денешься, организаторов тоже можно понять. Говорил по телефону с шеф-редактором "Российского колокола" А. В. Ложкиным. Андрей Владимирович сожалеет, что все завершилось именно так, но он подтвердил решимость организаторов: самое главное — здоровье людей», - заключил Андрей Канавщиков.

Теги: #великие луки #конкурс #литература
Источник: Псковская Лента Новостей
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