Блогер ПЛН занял первое место по итогам всероссийского литературного конкурса

Блогер Псковской Ленты Новостей, писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков занял первое место по итогам всероссийской литературной премии имени Николая Лескова, которая была посвящена 190-летию со дня его рождения. Писатель из Великих Лук Андрей Канавщиков победил в номинации «Повесть».
Фото здесь и далее: Татьяна Лапко
Организаторами премии выступили Интернациональный союз писателей, журналы «Российский колокол», «Традиции и авангард». Конкурс проходил по трем номинациям — «Роман», «Повесть» и «Рассказ».
«Я участвовал в конкурсе с повестью "Через войну". Она опубликована в сборнике прозы "Черная кошка". Туда вошли 16 рассказов и названная повесть. Книгу выпустило в 2019 году московское издательство "Де`Либри"», - рассказал Андрей Канавщиков.
Церемонию награждения в связи с противодействием распространению коронавирусу решили не проводить. «Некоторое время после подведения итогов жюри организаторы ждали нормализации ситуации с коронавирусом. Но так как, наоборот, сейчас происходит усиление профилактических мер, от очного мероприятия, которое планировали или в Москве или в Новосибирске, пришлось отказаться», - пояснил победитель.
Он также добавил, что диплом и кубок за первое место ему прислали по почте. «Конечно, очное награждение было бы приятнее. Но никуда не денешься, организаторов тоже можно понять. Говорил по телефону с шеф-редактором "Российского колокола" А. В. Ложкиным. Андрей Владимирович сожалеет, что все завершилось именно так, но он подтвердил решимость организаторов: самое главное — здоровье людей», - заключил Андрей Канавщиков.