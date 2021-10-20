Культура

Подведены итоги конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»

Подведены итоги регионального этапа конкурса рисованных историй «Литературная Псковщина в комиксах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Конкурс проходил в рамках всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», организованного Российской государственной библиотекой для молодежи. Куратор конкурса в регионе - Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина.

Всего на конкурс поступило 38 работ. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике и представлены на всероссийской экспозиции «Литературная Россия в комиксах». Финальная экспозиция лучших конкурсных работ из всех регионов-участников проекта состоится в Москве в декабре этого года.

«Главная цель конкурса - это повышение интереса к отечественному литературному наследию, непосредственно связанному с Псковской землей. Участникам было предложено художественно представить реальные истории из жизни известных литераторов, произошедшие с ними в Псковском регионе; пересказать посредством комиксов фрагменты литературно-художественных произведений авторов, чья жизнь и творчество связаны с Псковским краем; изобразить местные истории, которые легли в основу литературно-художественных произведений», - рассказали организаторы.

Имена победителей и работы можно посмотреть на странице «Литературная карта Псковщины в комиксах» по ссылке.