Культура

Петербургские гимназисты на день стали доброхотами «Михайловского»

Шестиклассники из частной языковой гимназии «Альма Матер» (Санкт-Петербург), побывавшие в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», на день влились в движение пушкинских доброхотов, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Школьники провели в Святогорье три дня по программе «Литературная осень», которую организует образовательный центр «Альфа-Диалог». В один из этих дней под руководством ведущего специалиста службы музейных лесов и парков Евгении Белой они работали в мемориальной усадьбе «Михайловское» — пропалывали кусты шиповника, обрамляющие подъездной дерновый круг перед домом поэта, и очищали от палой листвы деревянную лестницу, ведущую от господского дома к Сороти.

Шестиклассники из «Альма Матер». Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское».

В музее отметили, что нынешние погодные, но, главное, санитарно-эпидемиологические условия, породившие множество организационных ограничений для поездок детских групп по стране и размещения волонтерских отрядов на музейных и прилегающих к ним территориях, сильно «скорректировали» доброхотский сезон. «С одной стороны, он неожиданно "захватил" теплые дни поздней осени и продолжался бы еще. Но, с другой стороны, из-за введения новых коронавирусных ограничений в Псковской области, запланированную на октябрь — начало ноября поездку в "Михайловское" были вынуждены отменить группы из Москвы и Себежа», - отметили в музее. Как рассказала корреспонденту Псковской Ленты Новостей руководитель отдела просветительной и музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Татьяна Тимошина, некоторые отряды, еще весной сообщившие о своих намерениях приехать в музей, позднее сняли заявки. В ряде случаев это произошло из-за отсутствия необходимых для поездки медицинских документов. Кроме того, из-за ограничений, действующих в разных регионах, не все доброхоты получили разрешение на проживание в палатках и так далее.

В итоге, в «Михайловском» нынешним летом побывали только волонтеры из Перми, Санкт-Петербурга, Колпино, Выборга, Набережных Челнов — всего девять отрядов общей численностью порядка 250 человек.

«Благодаря активному освещению волонтерского движения, в частности — в официальных сообществах музея в социальных сетях, у нас появились еще желающие присоединиться к движению пушкинских доброхотов», — рассказала Татьяна Тимошина. Так, например, в конце этой рабочей неделе на связь с музеем вышла жительница города Владимира — представитель группы из нескольких семей с детьми-подростками. Она обсудила с куратором волонтеров в «Михайловском» планы на сезон-2022.

В музее также напомнили, что на ноябрь текущего года в Пушкиногорье запланирована традиционная конференция доброхотов.