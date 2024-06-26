Недвижимость

Бывшему военнослужащему предоставят жилье после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Порховского района провела проверку по обращению бывшего военнослужащего - инвалида 1 группы, который остался без жилья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что заявитель является лицом из числа детей-сирот. Он остался без жилья в связи с тем, что его дом признали непригодным для проживания. Жилищная комиссия в предоставлении ему права на жилое помещение отказала.

В связи с этим прокуратура Порховского района в защиту интересов бывшего военнослужащего обратилась в суд в целях восстановления его жилищных прав. Решением суда иск прокурора удовлетворен. За гражданином признали право на предоставление жилого помещения за счет бюджета Псковской области.

Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района.