Общество

Приставы не выявили нарушений при использовании спорных «бань» в Великих Луках

Собственник домов в Великих Луках, которому запретили использовать жилые помещения для предоставления гостиничных услуг, с момента возбуждения исполнительного производства исполняет решение суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

«В отделении судебных приставов города Великие Луки 18 июня возбуждено исполнительное производство о запрете гражданину использовать жилые помещения для предоставления гостиничных услуг, то есть сдачи иным лицам для целей, не связанных с проживанием. Должнику вручены соответствующие документы, разъяснена ответственность и последствия за уклонение от судебного решения», - говорится в ответе на официальный запрос ПЛН.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в период с 18 июня по 1 июля 2024 года судебный пристав-исполнитель неоднократно осуществлял проверку исполнения решения суда. Фактов сдачи домов иным лицам для целей, не связанных с проживанием, не установлено. Заявлений от взыскателей, соседей и иных лиц о неисполнении решения суда в указанный период не поступало, подчеркнули в УФССП.

В ведомстве заверили, что если судебный пристав-исполнитель установит нарушения в ходе проверки, либо от взыскателя поступит подтверждённая информация (фото, видео), должник будет привлечён к ответственности.

По факту нарушения общественного порядка и закона о тишине граждане могут обратиться в соответствующие правоохранительные органы.

Напомним, в настоящее время исполнение судебного решения, по которому великолучанину запретили сдавать дома в аренду, проверяет прокуратура.