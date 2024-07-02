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Общество

СОЦПРОФ: Разработан механизм назначения и оценки эффективности услуг по комплексной реабилитации

02.07.2024 15:09|ПсковКомментариев: 0

Минтруд России разработал показания для проведения мероприятий и оказания услуг по отдельным основным направлениям комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью и критерии оценки результатов их оказания. Документ подготовлен в связке с законом о комплексной реабилитации граждан с инвалидностью. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ. 

«Каждая реабилитационная услуга или мероприятие в рамках комплексной реабилитации человека с инвалидностью должна быть результативной. Для этого мы подготовили механизм, который поможет формировать программу комплексной реабилитации, максимально учитывающую индивидуальные потребности человека с нарушениями здоровья. А также, – отслеживать и оценивать эффективность оказания услуги и, при необходимости, своевременно корректировать такое назначение в индивидуальной программе реабилитации. Такой подход мы уже отработали в рамках пилотного проекта, который реализуется в Тюменской, Свердловской и в Рязанской областях», – цитирует СОЦПРОФ заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко. 

В зависимости от показаний и степени выраженности нарушений здоровья специалисты МСЭ определят нуждаемость граждан с инвалидностью в предоставлении тех или иных услуг и укажут их в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА). Такой набор услуг будет индивидуальным для каждого гражданина. В частности, гражданину в различных сочетаниях могут быть оказаны услуги по протезно-ортопедической помощи, профессиональной, социальной, физической реабилитации, и другие. 

Предлагаемые критерии оценки позволят специалистам МСЭ определить эффективность ранее назначенных услуг по реабилитации и абилитации и, в случае необходимости, скорректировать рекомендации в ИПРА. 

Такая эффективность будет оцениваться в баллах. Так, например, если ограничение здоровья удалось устранить или добиться улучшения, такое мероприятие будет считаться исполненным и будет присваиваться 1 балл, если результата нет - 0 баллов. Например, при оценке протезирования будет выявляться выдан ли гражданину протез, научили ли его им пользоваться и позволило ли это человеку качественно улучшить свою мобильность. 

Впервые подход к определению показаний на оказание услуги по реабилитации апробировался в ходе пилотного проекта, который с 2022 года реализуется в Тюменской, Свердловской областях, а с 2024 года и в Рязанской области. 

Напомним, закон о комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью был принят в конце 2023 года. Основная его цель – обеспечение равного доступа к качественным услугам по всем основным направлениям реабилитации и преемственности при их оказании. Благодаря единой организации реабилитационного процесса комплексная реабилитация и абилитация станет доступна гражданам с инвалидностью по всей стране. Закон позволит утвердить стандарты реабилитационных услуг, требования к специалистам и настроить единые подходы к организации реабилитационного процесса во всех регионах. Также в связке с законом будут определены пять основных направлений комплексной реабилитации и абилитации, по которым будут разработаны обязательные для реабилитационных организаций стандарты оказания услуг. Это протезно-ортопедическая помощь, профессиональная, социальная, физическая реабилитация, ранняя помощь детям и их семьям.

Теги: #соцпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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