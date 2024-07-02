Общество

«Ласточка» прибыла в Псков из Петербурга с двухчасовым опозданием

Скоростной поезд «Ласточка» прибыл в Псков из Санкт-Петербурга с двухчасовым опозданием из-за последствий непогоды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщают пассажиры поезда.

«Поезд должен был прибыть в Псков в 23.52, а по факту прибыл в 2.30 ночи, с жутким опозданием», – рассказали пассажиры.

Предположительно, причиной задержки могли стать последствия непогоды. По всей Псковской области зафиксировано множество упавших деревьев, оборванных проводов.

Сильный ливень с грозой начался в Пскове 1 июля.

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Ранее МЧС предупреждало об ухудшении погодных условий во второй половине дня.