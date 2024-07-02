Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта отдыха и туризма
Магия слов и музыки
Кабельный потенциал
творог правда и мифы
очаги культуры
вакансий хоть отбавляй
лавандовая ночь
ENERGY кешбэк-игра
ковать кадры пока горячо
вкусное Пушкиногорье
кадры решают всё
Господин Рейтингомер
выход есть профилактика суицида
достижения фермеров
«Банщикам» закон не писан?
дело ФАПное
 
 
 
ещё Общество 02.07.2024 14:130 Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь 02.07.2024 15:090 СОЦПРОФ: Разработан механизм назначения и оценки эффективности услуг по комплексной реабилитации 02.07.2024 15:000 Творожные истории. ЛОНГРИД 02.07.2024 14:560 Систему оповещение проверят в Пскове 3 июля 02.07.2024 14:130 Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь 02.07.2024 14:081 Михаил Ведерников согласовал в Минэкономразвития индивидуальную программу развития Псковской области до 2030 года
 
 
 
Самое популярное 25.06.2024 14:0410 Новый мост планируют построить в Пскове 27.06.2024 16:397 Бастрыкин о Псковской области: Мужики водкой заливаются и по грибы ходят, чтобы закуска была 28.06.2024 13:576 Сергей Грахов уходит с поста председателя областного комитета по строительству и ЖКХ 28.06.2024 12:2910 Псковский губернатор о мусорном коллапсе: Это откровенное свинство и шантаж 27.06.2024 17:217 В Пскове продолжается мусорный коллапс, отходы не вывозят три дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь

02.07.2024 14:13|ПсковКомментариев: 0

Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала 20 июня, в ближайшее время тысячам выпускников предстоит сделать важный выбор. От учебного заведения, в которое они поступят, во многом будет зависеть вся их дальнейшая жизнь. Одни уже определились с учреждением и специальностью, другие пока колеблются, присматривая подходящую программу обучения.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие образовательные организации выбирают жители Псковской области, чем руководствуются выпускники, покидающие регион, почему многим удобнее учиться в родных краях, и какие возможности предлагают местные университеты.

 

По данным статистики

Всё больше псковских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона - к такому выводу пришли аналитики МегаФона, которые изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. Ещё в марте специалисты заметили активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих образовательных учреждений Москвы, Санкт‑Петербурга, Томска, Екатеринбурга и Казани. В частности, жители Псковской области интересовались Высшей школой экономики, Московским физико‑техническим университетом, Санкт‑Петербургским государственным университетом, Московским государственным университетом имени Ломоносова, Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Также в десятку вузов, сайты которых посещали псковские абитуриенты, вошли Уральский и Казанский (Приволжский) федеральные университеты, Санкт‑Петербургский горный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и Томский политехнический университет. В 2023 году поступающие из округа проявляли максимальный интерес к МГТУ им Н.Э. Баумана и Сеченовскому университету.

Анализ дата‑трафика сайтов вузов Псковской области показал, что чаще всего абитуриенты присматриваются к Псковскому государственному университету. На втором месте Российская международная академия туризма.

Другую интересную аналитику, посвящённую выбору выпускников текущего года, представил исследовательский центр портала Superjob.ru. По данным апрельского опроса, который провели среди 2000 родителей школьников из всех округов страны, самое популярное направление у абитуриентов вузов в 2024 году - информационные технологии.

Стать программистами или IT-специалистами собираются дети 26% опрошенных, на втором месте - инженерные специальности (12%). 10% респондентов заявили, что выпускники выберут специальности в области фундаментальной или прикладной науки, дети 9% опрошенных готовятся стать учителями. 7% родителей указали, что их дети хотят быть врачами (в прошлом году медицинские специальности были на втором месте по популярности).

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей. На втором месте по популярности в этом году - педагогическое направление, на третьем - медицина. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 8% - на дизайнеров.

При выборе учебного учреждения, по данным SuperJob, многие псковичи обращают внимание на рейтинг вуза, стоимость обучения, наличие грантов и скидок, квалификацию преподавателей и отзывы. Также в пятёрку существенных факторов вошли список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ и расположение учебного заведения. Некоторым опрошенным важно наличие общежития.

А что в реальности

О реальных планах выпускников можно судить по наиболее популярным предметам по выбору на ЕГЭ. Самым массовым традиционно является обществознание, которое в этом году сдавал 1 241 школьник в Псковской области - чуть более половины от общего числа экзаменуемых.

Следующим по популярности стал экзамен по биологии, его выбрали 489 выпускников. Историю сдавали 449 человек, физику - 386, письменную часть по иностранным языкам - 232 школьника. Самыми малочисленными оказались экзамены по немецкому и французскому языкам, их предпочли всего 3 выпускника.

Сами же ребята и их родители не всегда охотно делятся задумками на будущее, и их можно понять. Одни боятся сглазить, другие не до конца уверены в выборе, третьи недовольны результатами ЕГЭ.

Нам удалось побеседовать с некоторыми родителями и выпускниками текущего года. Они не рассматривают возможность переезда в другие города и твёрдо решили поступать в высшие учебные заведения Пскова.

Так, псковичка Ульяна, дочь которой в этом году окончила 11-й класс, рассказала о планах подать документы сразу на несколько направлений. «Все в Пскове. По результатам уже рассмотрим», - коротко ответила горожанка.

Выпускница одной из псковских школ Екатерина также в ближайшее время направит документы в местный вуз. «Думаю про разные направления, на которые могу поступить по результатам ЕГЭ. Посмотрим, по какому из них пройду, проходной балл везде разный. А уже потом подумаю, на какой именно факультет поступать», - отметила абитуриентка, которая сдавала по выбору обществознание и историю.

Псковичка Ангелина, в этом году окончившая с отличием 9-й класс, уже сейчас задумывается о будущем высшем образовании. С направлением и вузом она пока не определилась, но уверена, что останется в родном городе. В сентябре девушка продолжит обучение в школе, в ближайшие два года ей предстоит выбрать профессию и подходящую образовательную организацию.

Планы 100-балльников, о которых регулярно рассказывает региональный комитет по образованию, более грандиозные. В основном, ребята засматриваются на крупные вузы других регионов.

К примеру, выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наиля Алтаякова, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по химии и хочет заниматься естественными науками, решила поступать в Казанский федеральный университет по направлению «медицинская биохимия».

Максимальный балл на ЕГЭ по химии получили ещё три выпускницы той же гимназии, в том числе Екатерина Шевченко. Она намерена подать документы в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова».

Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук Ольга Понкратова мечтает учиться в медицинском университете в Санкт-Петербурге. Возможно, после учёбы она вернётся на юг Псковской области квалифицированным врачом.

Уже сейчас о планах работать в родной школе говорит 100-балльница по литературе из великолукского лицея №11 Мария Бурченкова. Она хочет продолжить заниматься литературой и русским языком, но уже в качестве учителя. Девушка рассматривает вариант учёбы по целевому направлению, чтобы после вернуться в Великие Луки.

100-балльница из Невеля Екатерина Шаворова тоже любит русский язык и литературу, по которой на протяжении всех учебных лет получала только отличные оценки. Глубоко изучать филологию она намеревается в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

Любимый предмет выпускницы средней школы № 1 города Острова Анастасии Ленченковой - математика. Профильный ЕГЭ сдан на 100 баллов, и мечта выпускницы - технический вуз северной столицы.

Продолжить дальнейшее обучение в одном из вузов технической направленности планирует и выпускник этой школы Арсений Суворов, тоже отличившейся на ЕГЭ по физике.

В родном городе проще

Мы также пообщались с выпускниками прошлых лет, которые получили высшее образование на территории Псковской области и впоследствии решили не покидать регион.

Псковичка Анна в школьные годы была победителем сразу нескольких федеральных и региональных олимпиад по литературе и английскому языку, отличилась в педагогической олимпиаде. Поэтому могла выбрать любой вуз России и поступить туда без экзаменов. Однако она предпочла факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте, так как на тот момент уже работала в СМИ.

Большинство её одноклассников учились платно в вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Те, кто остались в Пскове, тоже не смогли поступить на бюджет. «Двое отличников уехали в Москву, остались там, МГИМО и МГУ. Даже те, кто учились здесь, уехали уже в Питер и Москву по работе», - добавила Анна, которая решила остаться в родном городе.

Относительно перспектив своего сына, который ещё учится в школе, она сказала, что всё будет зависеть от будущих результатов ЕГЭ и в целом успехов. Псковичка рассматривает возможность получения юридического образования, так как считает его идеальным для мальчика.

«В перспективе сможет работать в любой сфере, но хотелось бы, чтобы смотрел в сторону адвокатуры. Считаю, что отучиться на юридическом можно и здесь, в Пскове, параллельно нарабатывая опыт работы. В родном городе совмещать работу и учёбу будет проще», - уверена горожанка.

Представитель другого СМИ Татьяна также в своё время выбрала для обучения Псковский педагогический институт, который впоследствии преобразовался в ПсковГУ. Женщина родилась в одном из райцентров и ещё в школьные годы твёрдо решила, что посвятит жизнь журналистике. «На тот момент ближайший журфак был в Новгороде, в Пскове имелось только смежное направление - филология. Туда и подала документы, в другой регион ехать не решилась. Результаты ЕГЭ у меня были хорошие, плюс золотая медаль, большое количество побед в различных олимпиадах. Однако в НовГУ требовалось пройти дополнительные испытания, в том числе собеседование, - наверное, просто побоялась. Да и Псков, всё же, поближе к родительскому дому», - поделилась Татьяна, которая и по сей день трудоустроена на территории Псковской области.

Ещё одна выпускница ПсковГУ Анастасия сегодня работает учителем биологии в одной из городских школ. Она родом из Невеля, и большинство одноклассников поступали в вузы Великих Лук, которые расположены ближе Пскова. Некоторые уехали в Санкт-Петербург, Смоленск.

«Моя сестра на тот момент училась в Великих Луках, а мне хотелось куда-то подальше, чего-то большего. Питер я не рассматривала - для меня это слишком большой город. А Псков - самый оптимальный вариант, меня полностью устраивает этот город, уезжать никуда не собираюсь», - рассказала педагог.

Она отметила, что биология - любимый предмет еще со школы, потому и специальность выбирала связанную с ним. В качестве альтернативы в случае непоступления в ПсковГУ Анастасия рассматривала Великолукский медицинский колледж. Но в итоге выучилась в Пскове, осталась там жить и работать.

«Сейчас дети, в основном, хотят поступать в Питер. Но, думаю, многие в итоге пойдут в ПсковГУ, потому что в столичных вузах нужны высокие баллы для поступления. Некоторые планируют учиться в Пскове на врачей, по целевому направлению», - поделилась учитель своими наблюдениями. Выпускники псковской школы, в которой она работает, ежегодно поступают не только в северную столицу, но и в Москву, Калининград, Смоленск, Новгород.

По словам педагога, ребята, которые хорошо учатся, обычно уезжают далеко, тут не задерживаются. Хотя бывают исключения. К примеру, золотой медалист этого года целенаправленно поступает в ПсковГУ, в том числе и потому, чтобы не уезжать далеко от дома.

Ассортимент направлений

Приемная кампания в вузы сейчас в самом разгаре. В этом году для желающих получить высшее образование в учебных учреждениях России предусмотрено более 620,5 тысячи бюджетных мест, из них 1675 - в Псковском государственном университете. Вуз предлагает около 200 образовательных программ, в том числе сетевых и с двойными дипломами. Специальностей – масса: от инженера до филолога, от врача до педагога, от экономиста до историка, от строителя до юриста. Приёмная комиссия филиала университета в Великих Луках приглашает выпускников, желающих изучить конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, строительство, получить психолого-педагогическое или экономическое образование.

Ждут абитуриентов и в Псковском филиале РМАТ. Недавно сотрудники учебного заведения провели профпробы для школьников вечерней школы города Пскова и познакомили ребят с профессиями в сфере гостиничного дела. Старшеклассники вечерней школы попробовали себя в роли портье и ознакомились с практикой администрирования отеля.

Фото: филиал РМАТ / «ВКонтакте»

Третий псковский вуз — филиал Академии ФСИН России - тоже активно ведёт приёмную и профориентационную кампании. Судя по информации, размещённой на сайте учреждения, туда уже поступают заявления на обучение, в том числе целевое, по направлению подготовки «Юриспруденция» со всей страны.

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выпускникам школ и техникумов предлагают получить высшее образование по направлениям «Таможенное дело», «Агроинженерия», «Зоотехния», «Агрохимия», «Прикладная информатика» или среднее профессиональное образование по востребованным специальностям - информационные системы и программирование, электроснабжение, технология продуктов питания, техническое обслуживание, ветеринария, экономика и бухгалтерский учёт. Кстати, в ВГСХА поступают не только жители Великих Лук и ближайших районов. В вузе учатся студенты из Белоруссии, Казахстана и даже Туниса.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта пользуется не меньшим спросом. В этом году учреждение ведёт приём по нескольким направлениям обучения - сервис, педагогическое образование, физическая культура, в том числе адаптивная, спорт и другие.

Ежегодно в академию поступает порядка 200-250 человек, в этом году ожидается не меньшее количество желающих. «Приёмная кампания уже стартовала, мы ждем выпускников. Надеемся, что они успешно сдали ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления к нам», - отметили в академии.

Псковские выпускники часто уезжает за пределы региона, и это неудивительно: молодёжи всегда хочется чего-то нового, неизведанного, что есть только в мегаполисах. Но последние не всегда являются гарантом хорошей работы и успеха в будущем, порой случается наоборот. Иногда в родном городе перспектив гораздо больше, к тому же, не каждому подойдёт жизнь в крупной агломерации. Многие предпочитают оставаться в небольших провинциальных городах, где есть все возможности для обучения (выше представлен далеко не полный список учебных заведений региона), трудоустройства и самореализации. Было бы желание.

Ульяна Лаблюк

Теги: #вуз #студенты #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете развитие туризма и сферы отдыха в Псковской области?
В опросе приняло участие 47 человек
02.07.2024, 15:140 В Пскове на улице Звездной исправят двойную сплошную разметку 02.07.2024, 15:090 СОЦПРОФ: Разработан механизм назначения и оценки эффективности услуг по комплексной реабилитации 02.07.2024, 15:070 Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Владимир Матвеев 02.07.2024, 15:000 Творожные истории. ЛОНГРИД
02.07.2024, 14:560 Систему оповещение проверят в Пскове 3 июля 02.07.2024, 14:500 Более 300 инициатив реализовали члены «Опоры России» 02.07.2024, 14:450 В Госдуме рассказали, когда допускается упоминание наркотиков в литературе 02.07.2024, 14:260 Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» пройдет в Пушкинских Горах
02.07.2024, 14:170 Около миллиона рублей потратили из областного бюджета на хоровой праздник 02.07.2024, 14:130 Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь 02.07.2024, 14:081 Михаил Ведерников согласовал в Минэкономразвития индивидуальную программу развития Псковской области до 2030 года 02.07.2024, 13:570 Ольга Тимофеева опровергла слухи об увольнении директора ТИЦ Ларисы Семашко
02.07.2024, 13:541 Посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа советских надгробий 02.07.2024, 13:480 Житель Белгородской области выращивал наркосодержащие растения в Порховском районе 02.07.2024, 13:430 Мероприятия в сфере культуры никогда не приносили прямой экономический эффект - Ольга Тимофеева 02.07.2024, 13:360 Пскович подозревается в фиктивной регистрации белорусов
02.07.2024, 13:220 Мастер-класс Надежды Бабкиной в Пскове перенесли в ГКЦ 02.07.2024, 13:191 «Ураганный ветер ломает опору ЛЭП за секунды»: псковские энергетики поделились кадрами стихии 02.07.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 02.07.2024, 12:521 До 40 км/час снизят скорость движения транспорта на Юбилейной в месте установки «лежачих полицейских»
02.07.2024, 12:380 Новая радиостанция появится в Великих Луках 02.07.2024, 12:320 Завершаются ремонтные работы в поликлинике в Пушкинских Горах 02.07.2024, 12:132 16 деревень в Псковском районе остаются без электроэнергии 02.07.2024, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с первым вице-президентом «Опоры России»
02.07.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 2 июля 02.07.2024, 11:500 Сирену включат на территории Великих Лук 3 июля 02.07.2024, 11:400 «Ласточка» прибыла в Псков из Петербурга с двухчасовым опозданием 02.07.2024, 11:350 До 15 июля планируется установка нового контроллера светофора на перекрестке Народная – Коммунальная в Пскове
02.07.2024, 11:260 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 02.07.2024, 11:240 Бывшему военнослужащему предоставят жилье после вмешательства прокуратуры 02.07.2024, 11:050 Бесплатные интерактивы и мастер-классы пройдут на площадке «Вольный Псков» в рамках фестиваля «Соловьиная ночь» в Пскове 20 июля 02.07.2024, 10:560 Температурный рекорд зафиксировали в Пскове 1 июля
02.07.2024, 10:390 Первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов станет гостем программы «Эхономика» 02.07.2024, 10:260 Приставы не выявили нарушений при использовании спорных «бань» в Великих Луках 02.07.2024, 10:170 Деревья повалило на Мироносицком кладбище в Пскове 02.07.2024, 10:100 Псковича задержали за попытку украсть алкоголь из магазина на улице Труда
02.07.2024, 09:562 Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения 02.07.2024, 09:510 Россиянка погибла, выпав из кабинки колеса обозрения 02.07.2024, 09:450 Онколог обозначил способы профилактики рака 02.07.2024, 09:300 Минпромторг обсудит с автопроизводителями новую платформу для легковушек
02.07.2024, 09:230 Более 15 тысяч человек оставались без электроснабжения в Псковской области вечером 1 июля 02.07.2024, 09:151 В России отменили комиссии при оплате ЖКХ для многодетных и пенсионеров 02.07.2024, 09:000 Доисторическая древесина поможет создать материалы будущего, рассказали ученые 02.07.2024, 08:401 YouTube удалил каналы иностранных блогеров, позитивно рассказывающих о России
02.07.2024, 08:200 Заключать договоры на подключение к сетям ЖКХ можно будет на «Госуслугах» 02.07.2024, 08:002 Госдума в октябре планирует рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ 02.07.2024, 07:540 Андрей Ермаков избавился от приставки врио в должности председателя комитета по образованию 02.07.2024, 07:472 Надежда Бабкина выступит в Палкино 2 июля
02.07.2024, 07:400 Юристы назвали штрафы, которые грозят дачникам в 2024 году 02.07.2024, 07:201 Таксисты просят отложить оформление полиса ОСГОП до 2028 года 02.07.2024, 07:001 Новую поликлинику построят в Борисовичах 02.07.2024, 01:325 Михаил Ведерников назвал проблемные точки по вывозу мусора
02.07.2024, 01:190 В Псковской области простились с семью погибшими в ходе СВО военнослужащими 02.07.2024, 00:490 Юлия Пересильд впервые получила премию «Ника» за лучшую женскую роль 01.07.2024, 22:000 Жителей российского города напугали черви, которые полились из кранов вместе с водой 01.07.2024, 21:490 Как получить пригласительные билеты на торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота»
01.07.2024, 21:400 Угон автомобиля раскрыли по «горячим следам» в Невеле 01.07.2024, 21:380 Более десятка деревьев повалило в Дновском районе 01.07.2024, 21:280 Активная работа по ликвидации мусорного коллапса ведется в Пскове – Борис Елкин 01.07.2024, 21:200 В России число работающих с ТИМ застройщиков за три месяца увеличилось на 17%
01.07.2024, 21:100 Рейтингомер: перестановки в правительстве и унесенные мусорным ветром. ВИДЕО 01.07.2024, 21:000 Псковские компании стали чаще размещать вакансии для соискателей без опыта 01.07.2024, 20:500 Единое пособие оформили родителям почти 33 тысяч детей Псковской области с начала года 01.07.2024, 20:490 Стали известны клубы-участники фестиваля «Довмонт Псковский»
01.07.2024, 20:400 В Пскове каждый второй мужчина знает пароль от смартфона жены – опрос 01.07.2024, 20:300 Первая в текущем году партия лесопожарной техники прибыла в Псковскую область 01.07.2024, 20:200 В РФ число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 8% 01.07.2024, 20:110 Псковичи могут поддержать победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года»
01.07.2024, 20:001 Большинство псковичей считает себя достойными повышения заработной платы - опрос 01.07.2024, 19:510 Дерево упало на детские качели в Пскове 01.07.2024, 19:402 Более 10 тысяч тонн свинины отправили из Псковской области в другие страны 01.07.2024, 19:320 Движение в сторону улицы Манежной в Великих Луках затруднено в результате ДТП
01.07.2024, 19:250 Сотни великолучан собрались на фестиваль-марафон «Песни России»   01.07.2024, 19:200 Псковские росгвардейцы почтили память партизан и подпольщиков 01.07.2024, 19:010 Псковские коммунальные службы работают в усиленном режиме для ликвидации последствий ливня 01.07.2024, 19:000 Жители Гдовского района отказывались платить алименты своим детям и попали под суд
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru