Общество

Все двери открыты, или Куда поступает псковская молодёжь

Приемная кампания в вузы и колледжи стартовала 20 июня, в ближайшее время тысячам выпускников предстоит сделать важный выбор. От учебного заведения, в которое они поступят, во многом будет зависеть вся их дальнейшая жизнь. Одни уже определились с учреждением и специальностью, другие пока колеблются, присматривая подходящую программу обучения.

Псковская Лента Новостей выяснила, какие образовательные организации выбирают жители Псковской области, чем руководствуются выпускники, покидающие регион, почему многим удобнее учиться в родных краях, и какие возможности предлагают местные университеты.

По данным статистики

Всё больше псковских старшеклассников стремятся поступать в вузы за пределами региона - к такому выводу пришли аналитики МегаФона, которые изучили обезличенные данные пользовательских обращений на порталы первых 30 вузов из Национального рейтинга университетов. Ещё в марте специалисты заметили активность абитуриентов и их родителей на сайтах ведущих образовательных учреждений Москвы, Санкт‑Петербурга, Томска, Екатеринбурга и Казани. В частности, жители Псковской области интересовались Высшей школой экономики, Московским физико‑техническим университетом, Санкт‑Петербургским государственным университетом, Московским государственным университетом имени Ломоносова, Санкт‑Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Также в десятку вузов, сайты которых посещали псковские абитуриенты, вошли Уральский и Казанский (Приволжский) федеральные университеты, Санкт‑Петербургский горный университет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова и Томский политехнический университет. В 2023 году поступающие из округа проявляли максимальный интерес к МГТУ им Н.Э. Баумана и Сеченовскому университету.

Анализ дата‑трафика сайтов вузов Псковской области показал, что чаще всего абитуриенты присматриваются к Псковскому государственному университету. На втором месте Российская международная академия туризма.

Другую интересную аналитику, посвящённую выбору выпускников текущего года, представил исследовательский центр портала Superjob.ru. По данным апрельского опроса, который провели среди 2000 родителей школьников из всех округов страны, самое популярное направление у абитуриентов вузов в 2024 году - информационные технологии.

Стать программистами или IT-специалистами собираются дети 26% опрошенных, на втором месте - инженерные специальности (12%). 10% респондентов заявили, что выпускники выберут специальности в области фундаментальной или прикладной науки, дети 9% опрошенных готовятся стать учителями. 7% родителей указали, что их дети хотят быть врачами (в прошлом году медицинские специальности были на втором месте по популярности).

Те, кто поступает в средние учебные заведения, тоже чаще всего делают выбор в пользу IT-специальностей. На втором месте по популярности в этом году - педагогическое направление, на третьем - медицина. 10% родителей заявили, что их дети будут учиться на рабочих и мастеров в строительстве или производстве, 8% - на дизайнеров.

При выборе учебного учреждения, по данным SuperJob, многие псковичи обращают внимание на рейтинг вуза, стоимость обучения, наличие грантов и скидок, квалификацию преподавателей и отзывы. Также в пятёрку существенных факторов вошли список предметов, по которым учитываются баллы ЕГЭ и расположение учебного заведения. Некоторым опрошенным важно наличие общежития.

А что в реальности

О реальных планах выпускников можно судить по наиболее популярным предметам по выбору на ЕГЭ. Самым массовым традиционно является обществознание, которое в этом году сдавал 1 241 школьник в Псковской области - чуть более половины от общего числа экзаменуемых.

Следующим по популярности стал экзамен по биологии, его выбрали 489 выпускников. Историю сдавали 449 человек, физику - 386, письменную часть по иностранным языкам - 232 школьника. Самыми малочисленными оказались экзамены по немецкому и французскому языкам, их предпочли всего 3 выпускника.

Сами же ребята и их родители не всегда охотно делятся задумками на будущее, и их можно понять. Одни боятся сглазить, другие не до конца уверены в выборе, третьи недовольны результатами ЕГЭ.

Нам удалось побеседовать с некоторыми родителями и выпускниками текущего года. Они не рассматривают возможность переезда в другие города и твёрдо решили поступать в высшие учебные заведения Пскова.

Так, псковичка Ульяна, дочь которой в этом году окончила 11-й класс, рассказала о планах подать документы сразу на несколько направлений. «Все в Пскове. По результатам уже рассмотрим», - коротко ответила горожанка.

Выпускница одной из псковских школ Екатерина также в ближайшее время направит документы в местный вуз. «Думаю про разные направления, на которые могу поступить по результатам ЕГЭ. Посмотрим, по какому из них пройду, проходной балл везде разный. А уже потом подумаю, на какой именно факультет поступать», - отметила абитуриентка, которая сдавала по выбору обществознание и историю.

Псковичка Ангелина, в этом году окончившая с отличием 9-й класс, уже сейчас задумывается о будущем высшем образовании. С направлением и вузом она пока не определилась, но уверена, что останется в родном городе. В сентябре девушка продолжит обучение в школе, в ближайшие два года ей предстоит выбрать профессию и подходящую образовательную организацию.

Планы 100-балльников, о которых регулярно рассказывает региональный комитет по образованию, более грандиозные. В основном, ребята засматриваются на крупные вузы других регионов.

К примеру, выпускница Псковской инженерно-лингвистической гимназии Наиля Алтаякова, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по химии и хочет заниматься естественными науками, решила поступать в Казанский федеральный университет по направлению «медицинская биохимия».

Максимальный балл на ЕГЭ по химии получили ещё три выпускницы той же гимназии, в том числе Екатерина Шевченко. Она намерена подать документы в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В. А. Алмазова».

Стобалльница ЕГЭ по химии из Великих Лук Ольга Понкратова мечтает учиться в медицинском университете в Санкт-Петербурге. Возможно, после учёбы она вернётся на юг Псковской области квалифицированным врачом.

Уже сейчас о планах работать в родной школе говорит 100-балльница по литературе из великолукского лицея №11 Мария Бурченкова. Она хочет продолжить заниматься литературой и русским языком, но уже в качестве учителя. Девушка рассматривает вариант учёбы по целевому направлению, чтобы после вернуться в Великие Луки.

100-балльница из Невеля Екатерина Шаворова тоже любит русский язык и литературу, по которой на протяжении всех учебных лет получала только отличные оценки. Глубоко изучать филологию она намеревается в Российском государственном педагогическом университете имени Герцена в Санкт-Петербурге.

Любимый предмет выпускницы средней школы № 1 города Острова Анастасии Ленченковой - математика. Профильный ЕГЭ сдан на 100 баллов, и мечта выпускницы - технический вуз северной столицы.

Продолжить дальнейшее обучение в одном из вузов технической направленности планирует и выпускник этой школы Арсений Суворов, тоже отличившейся на ЕГЭ по физике.

В родном городе проще

Мы также пообщались с выпускниками прошлых лет, которые получили высшее образование на территории Псковской области и впоследствии решили не покидать регион.

Псковичка Анна в школьные годы была победителем сразу нескольких федеральных и региональных олимпиад по литературе и английскому языку, отличилась в педагогической олимпиаде. Поэтому могла выбрать любой вуз России и поступить туда без экзаменов. Однако она предпочла факультет иностранных языков в Псковском педагогическом институте, так как на тот момент уже работала в СМИ.

Большинство её одноклассников учились платно в вузах Санкт-Петербурга и Москвы. Те, кто остались в Пскове, тоже не смогли поступить на бюджет. «Двое отличников уехали в Москву, остались там, МГИМО и МГУ. Даже те, кто учились здесь, уехали уже в Питер и Москву по работе», - добавила Анна, которая решила остаться в родном городе.

Относительно перспектив своего сына, который ещё учится в школе, она сказала, что всё будет зависеть от будущих результатов ЕГЭ и в целом успехов. Псковичка рассматривает возможность получения юридического образования, так как считает его идеальным для мальчика.

«В перспективе сможет работать в любой сфере, но хотелось бы, чтобы смотрел в сторону адвокатуры. Считаю, что отучиться на юридическом можно и здесь, в Пскове, параллельно нарабатывая опыт работы. В родном городе совмещать работу и учёбу будет проще», - уверена горожанка.

Представитель другого СМИ Татьяна также в своё время выбрала для обучения Псковский педагогический институт, который впоследствии преобразовался в ПсковГУ. Женщина родилась в одном из райцентров и ещё в школьные годы твёрдо решила, что посвятит жизнь журналистике. «На тот момент ближайший журфак был в Новгороде, в Пскове имелось только смежное направление - филология. Туда и подала документы, в другой регион ехать не решилась. Результаты ЕГЭ у меня были хорошие, плюс золотая медаль, большое количество побед в различных олимпиадах. Однако в НовГУ требовалось пройти дополнительные испытания, в том числе собеседование, - наверное, просто побоялась. Да и Псков, всё же, поближе к родительскому дому», - поделилась Татьяна, которая и по сей день трудоустроена на территории Псковской области.

Ещё одна выпускница ПсковГУ Анастасия сегодня работает учителем биологии в одной из городских школ. Она родом из Невеля, и большинство одноклассников поступали в вузы Великих Лук, которые расположены ближе Пскова. Некоторые уехали в Санкт-Петербург, Смоленск.

«Моя сестра на тот момент училась в Великих Луках, а мне хотелось куда-то подальше, чего-то большего. Питер я не рассматривала - для меня это слишком большой город. А Псков - самый оптимальный вариант, меня полностью устраивает этот город, уезжать никуда не собираюсь», - рассказала педагог.

Она отметила, что биология - любимый предмет еще со школы, потому и специальность выбирала связанную с ним. В качестве альтернативы в случае непоступления в ПсковГУ Анастасия рассматривала Великолукский медицинский колледж. Но в итоге выучилась в Пскове, осталась там жить и работать.

«Сейчас дети, в основном, хотят поступать в Питер. Но, думаю, многие в итоге пойдут в ПсковГУ, потому что в столичных вузах нужны высокие баллы для поступления. Некоторые планируют учиться в Пскове на врачей, по целевому направлению», - поделилась учитель своими наблюдениями. Выпускники псковской школы, в которой она работает, ежегодно поступают не только в северную столицу, но и в Москву, Калининград, Смоленск, Новгород.

По словам педагога, ребята, которые хорошо учатся, обычно уезжают далеко, тут не задерживаются. Хотя бывают исключения. К примеру, золотой медалист этого года целенаправленно поступает в ПсковГУ, в том числе и потому, чтобы не уезжать далеко от дома.

Ассортимент направлений

Приемная кампания в вузы сейчас в самом разгаре. В этом году для желающих получить высшее образование в учебных учреждениях России предусмотрено более 620,5 тысячи бюджетных мест, из них 1675 - в Псковском государственном университете. Вуз предлагает около 200 образовательных программ, в том числе сетевых и с двойными дипломами. Специальностей – масса: от инженера до филолога, от врача до педагога, от экономиста до историка, от строителя до юриста. Приёмная комиссия филиала университета в Великих Луках приглашает выпускников, желающих изучить конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств, строительство, получить психолого-педагогическое или экономическое образование.

Ждут абитуриентов и в Псковском филиале РМАТ. Недавно сотрудники учебного заведения провели профпробы для школьников вечерней школы города Пскова и познакомили ребят с профессиями в сфере гостиничного дела. Старшеклассники вечерней школы попробовали себя в роли портье и ознакомились с практикой администрирования отеля.

Фото: филиал РМАТ / «ВКонтакте»

Третий псковский вуз — филиал Академии ФСИН России - тоже активно ведёт приёмную и профориентационную кампании. Судя по информации, размещённой на сайте учреждения, туда уже поступают заявления на обучение, в том числе целевое, по направлению подготовки «Юриспруденция» со всей страны.

В Великолукской государственной сельскохозяйственной академии выпускникам школ и техникумов предлагают получить высшее образование по направлениям «Таможенное дело», «Агроинженерия», «Зоотехния», «Агрохимия», «Прикладная информатика» или среднее профессиональное образование по востребованным специальностям - информационные системы и программирование, электроснабжение, технология продуктов питания, техническое обслуживание, ветеринария, экономика и бухгалтерский учёт. Кстати, в ВГСХА поступают не только жители Великих Лук и ближайших районов. В вузе учатся студенты из Белоруссии, Казахстана и даже Туниса.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта пользуется не меньшим спросом. В этом году учреждение ведёт приём по нескольким направлениям обучения - сервис, педагогическое образование, физическая культура, в том числе адаптивная, спорт и другие.

Ежегодно в академию поступает порядка 200-250 человек, в этом году ожидается не меньшее количество желающих. «Приёмная кампания уже стартовала, мы ждем выпускников. Надеемся, что они успешно сдали ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления к нам», - отметили в академии.

Псковские выпускники часто уезжает за пределы региона, и это неудивительно: молодёжи всегда хочется чего-то нового, неизведанного, что есть только в мегаполисах. Но последние не всегда являются гарантом хорошей работы и успеха в будущем, порой случается наоборот. Иногда в родном городе перспектив гораздо больше, к тому же, не каждому подойдёт жизнь в крупной агломерации. Многие предпочитают оставаться в небольших провинциальных городах, где есть все возможности для обучения (выше представлен далеко не полный список учебных заведений региона), трудоустройства и самореализации. Было бы желание.

Ульяна Лаблюк