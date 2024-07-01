Культура

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» пройдет в Пушкинских Горах

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» состоится в Пушкинских Горах с 1 по 12 августа. Он посвящен памяти артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора АРБ имени А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Селюцкого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В фестивальной программе - фотовыставка, показ фильмов из цикла «Легенды балета», мастер-классы для учеников школ балета и два концерта в зале Научно-культурного центра.

Так, 10 августа пройдет концерт «Дети для детей», в котором примут участие дети балетных школ различных городов России, в том числе из Донецка. В спектакль войдут одноактный балет «Кукольный дом» на музыку Ж. Байера и концертное отделение, в котором исполнят танцы из мирового классического репертуара и номера, поставленные специально для зрителей Пушкиногорья. На следующий день — 11 августа — состоится гала-концерт с участием около 14 ведущих солистов из Мариинского, Михайловского и других академических театров страны. В социальной сети проекта будет организована трансляция концертов. Артисты покажут дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные постановки. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон-Кихот», «Спартак» и другие.

На лекциях о балетном театре участники мастер-классов узнают о герое фестиваля, его знаменитых учителях и учениках. В малом зале НКЦ пройдут показы фильмов из цикла «Легенды балета». Новые серии об исторических фигурах русского балетного театра производства студии «Телеинвест» были созданы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В рамках кинопоказа пройдут творческие встречи со звездами балета — участниками гала-концерта, которые проведет журналист Иннокентий Иванов. Зрители смогут познакомиться с артистами и задать интересующие их вопросы. В большом холле НКЦ откроется фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвященная творчеству Геннадия Селюцкого и его учеников по академии и театру. Вход на кинопоказы и фотовыставку свободный.

«Все мероприятия фестиваля нацелены на воспитание молодого поколения в области балета: наставничество в образовании, привлечение внимания к истории русского балетного театра и предоставление возможности увидеть на сцене выдающихся исполнителей», — отмечают организаторы.

Добавим, фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.