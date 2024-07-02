Общество

Сирену включат на территории Великих Лук 3 июля

Систему оповещения гражданской обороны включат в Великих Луках 3 июля в 8:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация Великих Лук

«В соответствии с планом проведения регламентных работ региональной автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Псковской области 3 июля с 8:00 на территории города Великие Луки будет проводиться проверка работоспособности систем оповещения гражданской обороны с фактическим включением электросирен и сиренно-речевых установок», - говорится в сообщении.

Граждан просят соблюдать спокойствие и не волноваться.